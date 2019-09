Equinor : a trouvé du gaz dans la mer de Norvège

17/09/2019 | 15:02

Equinor et ses partenaires ont trouvé du gaz sur le plateau continental norvégien, a annoncé la compagnie énergétique.



Les ressources récupérables sont estimées à 8-14 millions de mètres cubes d'équivalent pétrole, a déclaré Equinor, correspondant à 50-88 millions de barils d'équivalent pétrole (bep).



C'est une bonne nouvelle, car la découverte prouve qu'il existe encore des opportunités sur le plateau continental norvégien a ajouté le groupe.



Equinor a également annoncé avoir commencé la production du champ de gaz et de condensat d'Utgard, qui s'étend jusqu'à la frontière entre la Norvège et le Royaume-Uni en mer du Nord.



Le projet - qui a été découvert en 1982 et pour lequel un développement a été envisagé à plusieurs reprises - a été livré plus tôt et permet une réduction de 25% sur l'estimation des coûts. Il représente 40 millions de barils d'équivalent pétrole (bep).



