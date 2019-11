Equinor : choisit quatre fournisseurs pour des inspections

15/11/2019 | 16:01

Le géant norvégien de l'énergie, Equinor, a choisi quatre fournisseurs pour les services d'inspection de toutes les installations offshore sur le plateau continental norvégien et des installations sur la terre en Norvège.



Les contrats - d'une durée fixe de six ans et de deux options de quatre ans - ont été attribuées à Aker Solutions, Axess, Oceaneering Asset Integrity et IKM Operations, à compter du 1er janvier 2020.



Les quatre fournisseurs sont chargés de révéler les faiblesses potentielles des installations pétrolières et gazières onshore et offshore afin de prévenir des dommages sérieux, en utilisant des technologies telles que les ultrasons, la radiographie ou le contrôle des drones.



Les contrats ont une valeur totale estimée à environ 3,5 milliards de couronnes norvégiennes (environ 350 millions d'euros).



