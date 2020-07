Equinor : chute du bénéfice ajusté au 2e trimestre

24/07/2020 | 11:38

Equinor grappille moins de 1% sur l'OMX alors que la compagnie pétro-gazière norvégienne a fait état d'un bénéfice ajusté du deuxième trimestre divisé par neuf en comparaison annuelle, à 350 millions de dollars, plombé par la faiblesse des cours et la crise sanitaire.



En incluant des charges de dépréciations sur une usine de traitement de gaz en Norvège et sur de l'exploration, le groupe a essuyé une perte nette trimestrielle de 470 millions de dollars, à comparer à un bénéfice net de 3,5 milliards un an auparavant.



Equinor revendique toutefois des profits records dans ses unités marketing, midstream et traitement, et affiche une production de 2,011 millions de barils équivalent pétrole par jour sur la période, un niveau stable en comparaison annuelle.



