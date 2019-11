Equinor : nouvelle découverte en mer du Nord

06/11/2019 | 14:57

Equinor et ses partenaires, dont le géant américain ExxonMobil, ont fait une nouvelle découverte de pétrole et de gaz en mer du Nord, avec des ressources estimées à 38-100 millions de barils d'équivalent pétrole.



La société énergétique a déclaré que la découverte, l'une des plus importantes de cette année, avait été réalisée dans la zone la plus développée du plateau continental norvégien.



Equinor détient 45% de la licence de production, tandis qu'ExxonMobil détient 25% du projet.



