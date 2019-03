ERAMET : En phase d'accumulation 19/03/2019 | 15:27 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 55.5€ | Objectif : 69€ | Stop : 48.7€ | Seuil d'invalidation : 48.6€ | Potentiel : 24.32% Le titre ERAMET fait du surplace. Cette situation ne saurait durer. Une sortie par le haut de l'actuel trading range devrait s'accompagner d'un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 55.5 € pour viser les 69 €. Graphique ERAMET Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 49.16 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 48.8 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Le titre est valorisé sur 2019 à 0.31 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Thomson-Reuters.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Données financières (€) CA 2019 3 695 M EBIT 2019 527 M Résultat net 2019 177 M Trésorerie 2019 214 M Rendement 2019 3,78% PER 2019 5,69 PER 2020 5,22 VE / CA 2019 0,31x VE / CA 2020 0,34x Capitalisation 1 357 M Prochain événement sur ERAMET 25/04/19 Q1 2019 Publication évolution de l'activité Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 84,0 € Ecart / Objectif Moyen 65% Dirigeants Nom Titre Christel Bories Chairman & Chief Executive Officer Thomas Devedjian Chief Financial Officer Georges Jacques Gilbert Duval Director Édouard Duval Director Cyrille Duval Director