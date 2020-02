Eramet : Oddo confirme son opinion après les résultats

20/02/2020 | 10:07

Le groupe a annoncé un EBITDA de 630 ME, en baisse de - 213 ME. Le résultat opérationnel courant est en baisse de 41 % à 341 ME. Le résultat net part du Groupe est en perte à - 184 ME.



Oddo estime que l'EBITDA 2019 est en ligne. ' L'EBITDA 2019 ressort en ligne avec nos attentes et celles du consensus à 630 ME. Le RNpg en perte de 184 ME est impacté par les impôts plus importants que prévu notamment au Gabon ' indique le bureau d'analyse.



' La guidance 2020 est faible reflétant les prix spots actuels déprimés. La guidance d'EBITDA de 2020e ressort à 400 ME. Elle est basée sur les prix spots déprimés de janvier 2020 qui sont en-dessous de nos attentes pour l'année ' rajoute Oddo.



Le bureau d'analyses confirme son opinion à l'achat et l'objectif de cours de 71 E.



