Eramet : Oddo relève son opinion et son objectif

04/07/2019 | 10:23

Oddo estime que les annonces récentes du management d'Eramet concernant le plan de sauvetage de la Société Le Nickel (SLN) en février 2019 et la validation (interne) des projets transformants n'ont pas été prises en compte par le marché.



Oddo relève ainsi son opinion à Achat (au lieu de Neutre) et son objectif de cours à 100 E (au lieu de 74 E).



Le bureau d'analyses indique que la transformation du groupe est (vraiment) en marche. Pour le Nickel, la restructuration de la SLN est en bonne voie.



' Les projets de Comilog et du Lithium vont cristalliser de la valeur. La probabilité d'exécution de ces ' projets transformants ' est désormais très élevée et notre analyse suggère qu'ils représentent jusqu'à 90% d'upside sur le cours actuel. Nous retenons 70% de la VAN de ces projets dans notre valorisation ' indique Oddo dans son analyse du jour.



