Colloque "Le Gabon : un marché d'Afrique centrale en voie de diversification", sponsorisé par Eramet

02.04.2019

Vendredi 29 mars 2019 s'est tenu le colloque 'Le Gabon : un marché d'Afrique centrale en voie de diversification', au Sénat, à Paris. A cette occasion, Bruno Faour, Directeur Délégué Développement Afrique du groupe Eramet, et Christian Magni, Directeur Adjoint de Setrag, filiale du groupe Eramet, sont intervenus pour expliquer en quoi Eramet participe au développement du Gabon. Le Groupe est en effet présent depuis plus de 30 ans dans le pays, notamment avec ses filiales Comilog, qui extrait et valorise du minerai de manganèse, et Setrag, concessionnaire du chemin de fer Transgabonais.

