Covid-19 : Eramet renonce à engager la construction de l'usine de lithium en Argentine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe minier Eramet a annoncé mercredi sa décision de ne pas engager la construction de son usine de production de lithium en Argentine en raison de la pandémie de Covid-19.

Cette décision conduira à la comptabilisation d'une charge de l'ordre de 150 millions d'euros, dont une dépréciation d'actifs.

"Eramet renforce et accélère les mesures de préservation de sa trésorerie, en particulier en réduisant ses investissements" dans le contexe actuel de la crise sanitaire, a expliqué la société dans un communiqué.

L'ampleur et la durée de la crise restant inconnues, "de fortes incertitudes pe sent sur l'économie mondiale et en particulier sur les marchés des matières premières, y compris le lithium", a ajouté l'entreprise.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: JXM

Agefi-Dow Jones The financial newswire