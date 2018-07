ERAMET : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance - Mercredi 25 juillet 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-19,72% à 87,35 euros)Eramet chute malgré des résultats semestriels en progression. Les investisseurs s'inquiètent de la santé de l'activité Alliages (28% du chiffre d'affaires, 3% de sa rentabilité) et plus globalement de la volatilité des cours des métaux de base. Talon d'Achille d'Eramet, la branche Alliage a vu son chiffre d'affaires fondre de 8% à 520 millions d'euros et son résultat opérationnel courant chuter de 69% à 10 millions. La société Aubert & Duval est le principale responsable de cette sous-performance.