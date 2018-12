ERAMET : Des alliages pas vraiment nickel

Eramet est présenté, à raison, comme le plus gros groupe minier français. A l'échelle internationale toutefois, et pour des raisons historiques liées à la colonisation notamment, l'hexagone est un petit poucet du secteur. Les 2 milliards de dollars de capitalisation du Français ne pèsent pas bien lourd à côté des dizaines de milliards des BHP, Rio Tinto et autre Vale. Mais le dossier est toujours fort entouré en bourse, non seulement à cause de sa volatilité mais aussi parce qu'il constitue le seul véritable représentant du secteur à Paris, où il ne reste presque plus aucun des grands noms anglo-saxons inscrits il y a encore une dizaine d'années. Les bons connaisseurs de la cote pourraient aussi citer EURO Ressources ou Auplata, et sans doute quelques valeurs plus exotiques inscrites sur l'ancien Marché Libre (cherchez bien, il y en a plusieurs).





Si, si, Eramet a coté plus de 500 EUR (Source Zonebourse avec Bloomberg) Si, si, Eramet a coté plus de 500 EUR (Source Zonebourse avec Bloomberg)



En 2017, Eramet a dégagé 3,7 milliards d'euros de revenus pour 608 millions d'euros de résultat opérationnel courant et 203 millions d'euros de bénéfice net. Une performance en nette amélioration par rapport aux années de vaches maigres antérieures . Contrairement aux idées reçues, le nickel est la plus petite des trois divisions à l'heure actuelle. La grande majorité des revenus et des bénéfices émane en fait de la branche manganèse. Les alliages génèrent aussi des ventes importantes, mais leur rentabilité est faible.