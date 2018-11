ERAMET : Des étudiants d'HEC travaillent sur la transformation numérique d'Eramet

Eramet, aux côtés d'Air Liquide et de Thales, a été sélectionné par HEC pour participer au Challenge étudiant organisé par la prestigieuse école dans le cadre de son MBA sur le thème du Digital.

Comment Eramet peut-il se faire disrupter ? Comment le digital peut-il aider à répondre aux objectifs de développement durable de l'ONU ? Comment améliorer l'expérience client Eramet grâce au digital ? Les étudiants du MBA de HEC ont eu 15 jours pour répondre à ces trois questions.

La composition internationale (90 %) et l'expérience professionnelle diversifiée des participants (7 ans en moyenne) confèrent une forte valeur ajoutée à l'exercice. C'est au final pour Eramet une belle opportunité de bénéficier d'une ouverture inédite et de regards croisés internationaux sur des sujets stratégiques liés au digital.

La restitution des travaux par les étudiants d'HEC a eu lieu le 24 octobre 2018 au Forum Lab du siège social d'Eramet à Paris, face au jury composé de deux membres du Comité Exécutif, Thomas Devedjian et Virginie de Chassey, de Ludovic Donati, Directeur de la Transformation numérique et instigateur de l'évènement, de Catherine Tissot-Colle, conseiller du PDG, et de Jean-Rémi Gratadour, enseignant à HEC.