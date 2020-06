ERAMET : a lancé une revue stratégique sur Aubert & Duval

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eramet a confirmé aujourd'hui l'initiation d'une revue stratégique détaillée relative à sa filiale Aubert & Duval, dans laquelle toutes les options sont envisagées. Le groupe minier a réagi à la publication d'un article de LaTribune.fr révélant qu'Aubert & Duval était à vendre. Dans son communiqué, Eramet explique que le très fort ralentissement du secteur aéronautique pèse significativement sur l'activité de sa filiale.La baisse des cadences de production dans l'industrie aéronautique, notamment Airbus qui a annoncé un recul d'environ un tiers par rapport au niveau d'avant crise, devrait en effet impacter fortement et durablement l'activité d'A&D, dont les ventes aéronautiques représentent plus de 70 % du chiffre d'affaires.Les sites d'A&D connaissent un fort ralentissement et le taux de marche de chaque atelier de production est adapté régulièrement. Les ventes ont été en recul d'environ 50 % en avril et en mai. Selon les dernières estimations, le chiffre d'affaires d'A&D devrait être en baisse d'environ 20 % en 2020 par rapport à 2019, ce qui pèsera sur ses performances et sa situation financières.