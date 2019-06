Paris, le 03 juin 2019, 17h45

COMMUNIQUE de presse

Eramet : Ajustement du Ratio de Conversion relatif à l'émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles (ODIRNAN)

Les porteurs d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles (ODIRNAN), ISIN : FR0013204492, sont informés que l'Assemblée Générale Mixte d'Eramet a approuvé en date du 23 mai 2019 la distribution d'un dividende de 0,60 € par action Eramet (ISIN : FR0000131757).

Le détachement du coupon a eu lieu le 29 mai 2019 et le paiement du dividende s'effectue depuis le 31 mai 2019.

Suite à cette distribution de dividende, conformément aux stipulations prévues au paragraphe 4.17.7.(b).10. du prospectus relatif aux ODIRNAN tel que publié sur le site Internet de la société le

26 septembre 2016, le Ratio de Conversion est porté, à compter du 31 mai 2019, de 1,015 action Eramet à 1,027 action Eramet pour 1 ODIRNAN (après arrondi au millième le plus proche).

Calendrier

24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019

23.10.2019 : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019

À PROPOS D'ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).

Le Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l'aciérie inox, l'aéronautique, l'industrie des pigments, l'énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le Groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet oeuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.eramet.com

CONTACT INVESTISSEURS



Executive VP Strategy and Innovation - Investor Relations



Philippe Gundermann

T. +33 1 45 38 42 78



Investor Relations Manager



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02







Suivez nous avec l'appli Eramet Finance :

Sur IOS :

https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8



Sur Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance



CONTACT PRESSE



Directrice de la Communication



Pauline Briand



T. +33 1 45 38 31 76



pauline.briand@eramet.com







Image 7



Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73

martzner@image7.fr









This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Groupe Eramet via Globenewswire