ERAMET : chute en raison de problèmes de qualité dans la branche Alliages

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte baisse de l’indice SBF 120, Eramet chute de 14,79% à 55 euros, le groupe minier ayant constaté des non conformités dans le système de management de la qualité au sein de la branche Alliages. Les analyses internes conduites à ce jour n'ont pas mis en évidence d'atteinte à la sécurité des produits en usage. Les clients concernés ont été informés et les analyses se poursuivent en étroite collaboration avec eux.Un plan d'actions correctives, en ligne avec les meilleurs standards internationaux, a été défini et son déploiement est engagé." Les conséquences financières de cette situation ne peuvent à ce jour être évaluées avec précision mais devraient toutefois être matérielles ", a averti Eramet.Le conseil d'administration d'Eramet a été informé et la société communiquera à nouveau au marché lors de la prochaine présentation des résultats annuels.