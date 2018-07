ERAMET : chute lourdement après ses résultats semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eramet chute de plus de 17% à 90,30 euros malgré des résultats semestriels en progression. Les investisseurs s'inquiètent de la santé de l'activité Alliages (28% du chiffre d'affaires, 3% de sa rentabilité) et plus globalement de la volatilité des cours des métaux de base. Talon d'Achille d'Eramet, la branche Alliage a vu son chiffre d'affaires fondre de 8% à 520 millions d'euros et son résultat opérationnel courant chuter de 69% à 10 millions. La société Aubert & Duval est le principale responsable de cette sous-performance.Aubert & Duval, dont l'aéronautique représente plus des deux tiers du chiffre d'affaires, affiche des ventes en recul de 12 % et un résultat opérationnel courant de 6 millions.Selon Eramet, cette situation s'explique par un environnement de marché défavorable. Le secteur aéronautique a subi un ajustement de cadences de plusieurs programmes gros porteurs ; cela a pénalisé les ventes de pièces matricées pour les structures aéronautiques et les pièces destinées aux moteurs d'avion. Le secteur des turbines terrestres a également affiché un net recul traduisant la faiblesse des carnets de commande des grands acteurs de l'énergie.Le groupe a également évoqué une moindre absorption des coûts fixes, facteur déterminant dans la performance de l'activité et un effet de change négatif lié à l'évolution de la parité euro-dollar.Eramet a assuré que des mesures immédiates avaient été lancées pour ajuster la structure de coûts à la dégradation des conditions de marché.En parallèle, une revue détaillée des options stratégiques est menée, devant permettre un retour à la profitabilité des activités.Les deux autres branches (manganèse et nickel) s'en sont mieux sorties grâce à la hausse des cours de ces deux métaux de base (+29% pour le manganèse ; +32% pour le nickel).Au final, le groupe a réalisé au premier semestre 2018 un bénéfice net en hausse de 16% à 94 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'élève à 294 millions, en hausse de 15. Le chiffre d'affaires de 1,813 milliard, est en hausse de 1%. A périmètre et change constants, la variation du chiffre d'affaires serait d'environ +11%.