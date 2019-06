ERAMET : deux projets prometteurs se précisent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eramet progresse de 1,5% à 55,60 euros, soutenu par des bonnes nouvelles sur le front de la production. Le projet d'extension de production de minerai de manganèse à Moanda au Gabon et le projet de valorisation de lithium en Argentine viennent chacun de franchir avec succès le jalon interne de validation projet dans le calendrier prévu.Cette validation fait suite à l'obtention des permis d'exploitation attribués par les autorités locales des deux pays au cours des derniers mois et à d'importantes études techniques et économiques qui ont démontré la faisabilité et le fort potentiel de création de valeur de ces projets.La recherche des financements est maintenant entrée en phase active.Au Gabon, l'objectif est de porter la capacité de production globale de minerai de manganèse de 4,3 millions de tonnes par an en 2018 à 7 millions de tonnes pat an en 2023, et ainsi d'ancrer durablement Comilog dans une position de leader mondial sur le marché du minerai de manganèse.Cette augmentation aura pour effet de baisser le cash cost d'environ 20% et de faire passer sa part de marché de 10% actuellement à 15%.Aux termes des études de faisabilité technico-économiques, l'investissement au Gabon s’élèverait à 640 millions d'euros sur 5 ans, avec une montée en puissance plus rapide de la production.En Argentine, le démarrage de la production industrielle de lithium pourrait intervenir fin 2021.Le gisement de Centenario contient des ressources drainables estimées à près de 10 millions de tonnes de carbonate de lithium équivalent (LCE) et doit permettre dans une première phase une production annuelle de 24 000 tonnes de LCE pour un coût de production estimé parmi les plus compétitifs de l'industrie. En Argentine, l'investissement s’élèverait à 525 millions d'euros sur 3 ans.