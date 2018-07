ERAMET : légère hausse de l'activité au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eramet (-9,05% à 99 euros) a réalisé au premier semestre 2018 un bénéfice net en hausse de 16% à 94 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s’élève à 294 millions, en hausse de 15% avec des performances opérationnelles contrastées selon les branches d’activité. Le chiffre d’affaires de 1,813 milliard, est en hausse de 1%. A périmètre et change constants, la variation du chiffre d’affaires serait d’environ +11 %. Le groupe minier a généré un free cash-flow positif à 42 millions.L'endettement net a atteint 449 millions, en hausse de 73 millions. Le ratio dette nette sur capitaux propres ressort ainsi à 23 % contre 19 % à fin 2017.Le PDG d'Eramet, Christel Bories, a déclaré : "Après une très bonne année 2017, les fondamentaux d'Eramet au premier semestre restent solides. Nos activités d'extraction minière ont continué à bénéficier d'un environnement de prix favorable et d'un bon niveau de production à Comilog"."En revanche, elles ont été pénalisées par les impacts de la parité euro-dollar et de la hausse du cours du brent. Par ailleurs, la baisse du prix des alliages de manganèse a induit un effet ciseaux négatif sur les marges tandis que les ventes d'Aubert & Duval ont connu un net recul dans les secteurs de l'aéronautique et de l'énergie", a expliqué la dirigeante.