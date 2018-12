ERAMET : nouvelle étape pour le projet Lithium

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A compter du 1er janvier 2019, Hervé Montégu est nommé Directeur de l'activité Lithium au sein du groupe Eramet. Depuis novembre 2015, il occupait le poste d'Administrateur Directeur Général de Comilog, filiale gabonaise du groupe. La nouvelle mission confiée à Hervé Montégu est de développer cette nouvelle activité. Eramet possède notamment un gisement de lithium de taille exceptionnelle au Nord-Ouest de l'Argentine, situé à 3 800 métres d'altitude dans la province de Salta.Eramet a découvert le gisement de Centenario-Ratones en 2012 et en détient les droits miniers depuis avril 2014. Il contient des ressources estimées à 9 millions de tonnes de carbonate de lithium équivalent (LCE) et doit permettre une production industrielle revue à la hausse à 24 000 tonnes par an de LCE, soit environ 10% du marché actuel, pendant plusieurs décennies.Le projet lithium entre à présent dans la phase finale de sa préparation. La finalisation de son étude de faisabilité technico-économique est en cours pour préciser l'investissement nécessaire, aujourd'hui estimé à environ 500 millions d'euros pour 24 000 tonnes. La décision d'investissement est prévue au premier semestre 2019 pour un démarrage de la production fin 2021.Au-delà de ce projet, Eramet étudie d'autres axes de développement dans le lithium au Chili et en Europe." Les métaux pour la transition énergétique et la mobilité de demain sont au coeur de la stratégie d'Eramet. De même que le nickel, le lithium fait partie de ces métaux ; la demande en lithium est appelée à tripler dans la décennie à venir grâce à son utilisation dans diverses applications, notamment pour le stockage de l'énergie (batteries rechargeables li-ion)", a souligné le groupe minier.