ERAMET soutenu par le rebond des matières premières

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 2,6% à 41,70 euros, Eramet signe l'une des plus fortes progressions du SRD dans le sillage des cours des matières premières. Le cuivre, qui a atteint vendredi son plus bas niveau depuis le début de l'année (2,499 dollars la livre), rebondit de 0,4% à 2,548 dollars la livre. Les investisseurs sont rassurés par les déclarations de Donald Trump selon lesquelles les négociations commerciales avec la Chine reprendront "prochainement" en vue d'un accord.Vendredi dernier, le président américain avait ravivé l'aversion au risque sur les marchés en relevant de cinq points du taux de taxation de 550 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis. Donald Trump avait également invité les entreprises américaines à quitter la Chine.Le président américain avait réagi à la menace de la Chine de relever ses droits de douanes sur plus de 5 000 produits américains importés.