Eramet : Des avancées opérationnelles, dans un environnement de prix dégradé au 1er semestre 2019

stable à 1 809 M€, dans un environnement de prix dégradé et compte tenu de la poursuite des retards de livraison dans la division Alliages Haute Performance Nouveaux records de production pour un 1 er semestre en minerai et en alliages de manganèse, en minerai de nickel, en concentrés de sables minéralisés ainsi qu’en laitier de titane



pour un 1 semestre en minerai et en alliages de manganèse, en minerai de nickel, en concentrés de sables minéralisés ainsi qu’en laitier de titane EBITDA en retrait à 307 M€ au 1 er semestre, fortement pénalisé par un effet prix défavorable de 144 M€ dans la division Mines et Métaux



à 307 M€ au 1 semestre, fortement pénalisé par un effet prix défavorable de 144 M€ dans la division Mines et Métaux Résultat avant impôt positif de 90 M€, résultat net part du Groupe négatif de 37 M€, du fait principalement des charges d’impôts au Gabon et en Norvège



de 90 M€, de 37 M€, du fait principalement des charges d’impôts au Gabon et en Norvège Validation interne des projets de développement fortement créateurs de valeur dans le manganèse et le lithium. Décisions finales d’investissement au plus tôt fin 2019 sous réserve du financement et d’un cadre règlementaire satisfaisant



dans le manganèse et le lithium. sous réserve du financement et d’un cadre règlementaire satisfaisant Un plan d’amélioration opérationnelle qui commence à porter ses fruits et devrait se concrétiser dans les résultats au 2 ème semestre 2019 : Objectifs confirmés de production en 2019 : minerai de manganèse à 4,5 Mt, exports de minerai de nickel à 1,5 Mt ; concentrés de sables minéralisés à 720 kt Plan de sauvetage de la SLN : mise en place de deux des trois volets depuis mi-mai, ouvrant la voie à la réalisation de l’objectif de réduction du cash-cost de -1,30 USD/lb en 2021, sous réserve d’une bonne exécution sans perturbation Poursuite des progrès à Sandouville : objectif d’atteinte du break-even EBITDA après l'arrêt pour maintenance du 4 ème trimestre

et devrait se concrétiser dans les résultats au 2 semestre 2019 : Compte tenu des gains opérationnels attendus sur l’année, et avec l’hypothèse des conditions de marché de juin 20191, plus dégradées qu’en début d’année, l’EBITDA prévisionnel du 2ème semestre devrait être nettement supérieur à celui du 1er semestre, conduisant toutefois à un EBITDA annuel inférieur à celui de 2018.

Christel Bories, Président-Directeur Général du Groupe : "Dans un contexte difficile marqué par une baisse des prix de nos métaux, les perturbations en Nouvelle-Calédonie et la revue des processus qualité d’Aubert et Duval, Eramet poursuit activement le déploiement de sa feuille de route stratégique. Plusieurs étapes clés ont été franchies au 1er semestre : avancées décisives du plan de sauvetage de la SLN, progrès significatifs à Sandouville, nouveaux records de production et réorganisation des équipes. Les actions enclenchées devraient porter leurs fruits sur la seconde partie de l’année. Nos développements stratégiques contribueront fortement à la dynamique de repositionnement du Groupe : la production de nickel à Weda Bay en Indonésie devrait démarrer au second semestre 2020, en avance sur son calendrier, et nos projets fortement créateurs de valeur d’extension de la production de manganèse au Gabon et de développement de lithium en Argentine ont franchi une étape clé avec leur validation interne et la recherche active de financements".

Le Conseil d’Administration d’Eramet, réuni le 24 juillet 2019 sous la présidence de Christel Bories, a examiné les comptes du 1er semestre 2019. Sécurité Le taux de fréquence des accidents du travail (TF22) s’établit à 6,5 en cumul à fin juin 2019, en baisse de 22 % par rapport à 2018. Le Groupe accélère le déploiement de son plan d’action prioritaire en matière de sécurité avec une attention particulière portée à la prévention des risques et à la réduction de la gravité des accidents. Chiffres clés du groupe Eramet (Millions d’euros)1 S1 2019 S1 20182 Variation (M€) Variation3 (%) Chiffre d’affaires 1 809 1 813 (4) - 0% EBITDA 307 432 (125) - 29% Résultat opérationnel courant (ROC) 169 294 (125) - 43% Résultat net part du Groupe (37) 94 (131) n.a. Free Cash-Flow (165) 41 (206) n.a. Endettement net (Trésorerie nette), hors impact IFRS 16 930 449 481 + 107% Gearing4 , hors impact IFRS 16 51% 23% - 28 pts n.a. ROCE (ROC / capitaux employés5 de l’année n-1) 16% 22% - 6 pts n.a.

1 Données arrondies au million le plus proche. Chiffres du 1er semestre 2019 après 1ère application d’IFRS 16 au 1er janvier 2019, à l’exception de l’endettement net et du gearing. Le tableau de correspondance est présenté en annexe 5.

2 Jusqu’en 2018, données ajustées issues du reporting du Groupe dans lequel les co-entreprises sont comptabilisées selon l’intégration proportionnelle. La réconciliation avec le chiffre d’affaires publié est présentée en annexe 1.

3 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

4 Ratio endettement net sur capitaux propres

5 Somme des capitaux propres, de l’endettement financier net, des provisions pour remise en état des sites, pour restructuration et autres risques sociaux, diminuée des immobilisations financières, hors capitaux employés Weda Bay Nickel. Le ROCE au 30 juin est calculé sur une base de 12 mois glissant.

Nota : l’ensemble des variations commentées du 1er semestre 2019 sont calculées par rapport au 1er semestre 2018, sauf indication contraire.

Au 1er semestre 2019, le chiffre d’affaires du Groupe est stable à 1 809 M€. A périmètre3,[4] et change constant4, la variation du chiffre d’affaires serait en recul de 8 %, en raison principalement de la baisse des prix spot du minerai de manganèse et du cours du nickel, ainsi que des retards de livraison chez Aubert & Duval, consécutifs à la mise en conformité des processus qualité. Le résultat opérationnel courant du Groupe s’élève à 169 M€. Il est fortement pénalisé par un environnement de prix défavorable (nickel et manganèse) qui pèse à hauteur de 144 M€ sur la performance de la division Mines et Métaux, par l’impact des grèves à la SLN ainsi que par les pertes réalisées par la division Alliages Haute Performance du fait de la mise en conformité des processus qualité. Le résultat avant impôt s’élève à 90 M€ et le résultat net part du Groupe est en perte à - 37 M€, impacté par une charge d’impôts de 101 M€, stable par rapport à l’année dernière. Le free cash-flow s’établit à - 165 M€. Compte tenu de la forte hausse des stocks de produits finis et en-cours de production de Comilog et d’Aubert & Duval, la variation de BFR a pesé sur la génération de trésorerie, amplifiée par la saisonnalité du 1er semestre. Les décaissements liés aux investissements, consacrés à la modernisation des outils industriels et à la préparation des projets stratégiques, s’élèvent à 157 M€. Enfin, le versement de dividendes aux actionnaires d’Eramet et aux minoritaires de Comilog au titre de l’exercice 2018 s’est élevé respectivement à 18 M€ et 22 M€. L’endettement net s’élève à 930 M€, hors impact IFRS 16. Eramet applique la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019 avec une application rétrospective simplifiée. Les changements comptables liés à l’adoption d’IFRS 16 sont reconnus comme un ajustement des réserves du bilan d’ouverture du 1er janvier 2019, sans retraitement des périodes comparables. A compter du 1er semestre 2019, les résultats sont présentés après IFRS 16 avec comme principal impact au 30 juin 2019 une augmentation de l’endettement net de 92 M€, sans impact cash, conduisant à un endettement net total de 1 022 M€. L’impact sur le ROC est non significatif. Au 30 juin 2019, la liquidité du Groupe reste importante à 2,2 Md€. Les ratios financiers du Groupe restent en ligne avec les objectifs fixés : gearing de 51 % (56 % après impact IFRS 16) et un montant de cash disponible de 1,1 Md€ au bilan.

Chiffres clés par activité (Millions d’euros)1 S1 2019 S1 20182 Variation (M€) Variation3 (%) DIVISION MINES ET METAUX BU Manganèse Chiffre d’affaires 904 869 35 4% ROC 271 321 (50) -16% BU Nickel Chiffre d’affaires 346 365 (19) -5% ROC (70) (22) (48) n.a. BU Sables Minéralisés4 Chiffre d’affaires 139 58 81 + 140 % ROC 30 10 20 + 200% DIVISION ALLIAGES HAUTE PERFORMANCE A&D et Erasteel Chiffre d’affaires 423 520 (97) -19% ROC (27) 10 (37) n.a.

1 Données arrondies au million le plus proche. Chiffres du 1er semestre 2019 après 1ère application d’IFRS 16 au 1er janvier 2019. Le tableau de correspondance est présenté en annexe 5.

2 Jusqu’en 2018, données ajustées issues du reporting du Groupe dans lequel les co-entreprises sont comptabilisées selon l’intégration proportionnelle. La réconciliation avec le chiffre d’affaires publié est présentée en annexe 1.

3 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

4 Consolidation de l’activité Sables Minéralisés à 100% en intégration globale dans les comptes du Groupe à compter du 1er juillet 2018, contre 50% auparavant.

Division Mines et Métaux BU Manganèse : des records de production au Gabon Le chiffre d’affaires de la BU Manganèse, qui représente environ 50 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe, progresse de 4 % à 904 M€ au 1er semestre 2019, grâce aux records de production et malgré une baisse des prix du minerai et des alliages. Le résultat opérationnel courant s’établit à 271 M€, en baisse de 16 %, pénalisé par la baisse des prix du minerai (- 45 M€) et l’accentuation de l’effet ciseaux qui a pesé sur les marges des alliages de manganèse à hauteur d’environ 40 M€ par rapport à l’année dernière. La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, a atteint un niveau record à 932 Mt au 1er semestre 2019, en hausse de 5,2 %5 par rapport au 1er semestre 2018 (+ 1,9 %5 par rapport au 2ème semestre). Cette croissance a été quasi-exclusivement soutenue par une forte demande en Chine (+ 9,9 %5), qui représente environ 53 % de la production mondiale. La production reste stable (+ 0,3 %5) dans le reste du monde, tirée principalement par la demande en Amérique du Nord (+ 4,2 %5), mais également en Inde (+ 2,6 %5), tandis que l’Union européenne voit une baisse continue de sa production (-2,6 %5). Afin de répondre à la croissance de la consommation de minerai, l’ensemble des producteurs mondiaux a continué à fonctionner à pleine capacité et le bilan offre/demande est légèrement excédentaire. En conséquence, les stocks de minerai dans les ports chinois s’élèvent à 3,9 Mt à fin juin 2019, en hausse de 0,8 Mt par rapport à fin 2018. Le prix moyen du minerai de manganèse CIF Chine 44 % s’est maintenu à un niveau élevé à 6,40 USD/dmtu6 sur le 1er semestre 2019, mais il est toutefois en baisse de 13 %6 par rapport au 1er semestre 2018 (7,35 USD/dmtu6) et de 8 %6 par rapport au 2ème semestre 2018 (6,98 USD/dmtu6). Corrigé de l’effet devises favorable (appréciation du dollar par rapport à l’euro), la baisse de prix en euros affiche - 7 % à semestres comparables. Au Gabon, la production de minerai de manganèse de Comilog a atteint un niveau record à 2,1 Mt (+ 6 %) pour un 1er semestre, confirmant l’objectif de record de production à 4,5 Mt pour 2019. Cette performance résulte des améliorations opérationnelles continuellement mises en place, en particulier le nouveau procédé de traitement à sec du minerai. Malgré les difficultés logistiques et notamment le déraillement d’un train minéralier courant juin, les volumes de minerai de manganèse produit et transporté ont augmenté de 9 % à 2,0 Mt. Les volumes de ventes externes progressent également de 9 % à 1,6 Mt. La baisse des prix des alliages de manganèse en Europe au 1er semestre 2019 a contribué à l’accentuation de l’effet ciseaux pesant sur les marges. En effet, le prix des alliages affinés moyen carbone ferromanganèse a continué à s’éroder (- 5 % à 1 551 €/t6). L’effet est identique pour les alliages standard de silico-manganèse (- 6 % à 976 €/t6). La production d’alliages de manganèse a atteint un record7 et s’établit à 376 kt (+ 5 %) ; les volumes de ventes ont progressé en parallèle de 8 % (367 kt). BU Nickel : avancées décisives dans le plan de sauvetage de la SLN Le chiffre d’affaires s’établit à 346 M€ au 1er semestre 2019, en baisse de 5 %, et le résultat opérationnel courant de la BU s’établit à - 70 M€. La SLN8 affiche une perte de - 57 M€, par rapport à un bénéfice de

+ 4 M€ au 1er semestre 2018, pénalisée principalement par la baisse des cours du nickel mais également par les perturbations des centres miniers de la Côte Est. En parallèle, l’usine de Sandouville voit les actions menées depuis début janvier se traduire en termes de performance avec une perte réduite de moitié à - 13 M€. La production mondiale d’acier inoxydable est restée stable (+ 0,2 %9) au 1er semestre 2019. La production en Chine a augmenté de 3,3 %9 à 13,3 Mt et a ralenti dans le reste du monde (- 3,1 %9) à 11,8 Mt. L’Indonésie présente une situation particulière avec une production d’acier inoxydable en hausse de 9 %9, liée au démarrage des productions intégrées localement en amont depuis le NPI (« Nickel Pig Iron » [10]). La demande de nickel primaire a progressé de 2,9 %9 sur la période, soutenue par le développement du secteur des batteries pour véhicules électriques qui progresse de 25 %9 au 1er semestre 2019 (à 84 kt9 de nickel primaire). La production mondiale de nickel primaire est également en hausse de 10,8 %9 à 1 140 kt au 1er semestre 2019, portée par le développement continu de la production de NPI (+ 28,6 %9) notamment en Indonésie (41,8 %9). Partant d’un bilan offre/demande du nickel fortement déficitaire en 2018, cette hausse de la production n’a néanmoins pas suffi à répondre à l’évolution de la demande avec encore un déficit de plus de 40 kt8 de nickel au 1er semestre 2019. Les stocks de nickel au LME11 et SHFE11 ont ainsi poursuivi leur baisse et s’élèvent à 182 kt à fin juin 2019, (- 40 kt par rapport à fin décembre 2018, soit - 18 %) soit l’équivalent de 9 semaines de consommation (en incluant les stocks de producteurs de nickel), niveau le plus bas depuis 2012. Au 1er semestre 2019, la moyenne des cours au LME s’élève à 5,59 USD/lb (12 325 USD/t). Ce niveau est stable par rapport au 2ème semestre 2018, mais affiche une diminution de 11% en comparaison avec la moyenne de 6,30 USD/lb (13 877 USD/t) au 1er semestre 2018. Corrigé de l’effet devises favorable, la baisse de prix en euros affiche - 5 % à semestres comparables. En Nouvelle-Calédonie, la nouvelle organisation du temps de travail a permis de produire plus avec 3 centres au S1 2019 vs 4 centres au S1 2018 et de battre un record12 de production de minerai de nickel (1,9 Mth13, + 7 %) pour un 1er semestre. En avril, la SLN a franchi une étape significative dans la mise en place du plan de sauvetage, avec l’obtention de l’autorisation, délivrée par le gouvernement local, d’exporter pour 10 ans 4 Mth par an de minerai de nickel à faible teneur. La montée en puissance des volumes de minerai exportés est en hausse de 7 % à 489 kth au 1er semestre ; l’objectif de 1,5 Mth en 2019 est confirmé, avec un 2ème semestre bénéficiant d’une saisonnalité favorable. Les nouveaux rythmes de travail sur mine appliqués depuis mi-mai sur l’ensemble des centres miniers, ainsi que la démarche de relations avec les communautés locales, profondément revue, permettent de conforter également l’objectif d’atteinte du rythme d’export de 4 Mth de minerai dès le 2ème semestre 2020. En parallèle, les discussions sur la réduction du prix de l’énergie se poursuivent avec les autorités locales. Compte tenu du blocage passé des centres miniers de la côte Est (Kouaoua en 2018 et Thio courant du 1er semestre 2019), l’alimentation de l’usine a été fortement perturbée (notamment avec des minerais à teneur trop faible) et la puissance des fours a été réduite. La production de ferronickel à l’usine de Doniambo est ainsi en recul de 12 % à 24 kt. Compte tenu des effets de stocks, la situation ne devrait revenir à la normale qu’en septembre. Par ailleurs, fin avril, la SLN a conclu avec les syndicats la révision du temps de travail à l’usine, dont les effets en termes de productivité sont attendus au cours des prochains trimestres. Compte tenu des importantes perturbations liées à la mise en place des nouvelles organisations sur mine et à l’usine, le cash cost de la SLN, s’établit à 6,05 USD/lb en moyenne au 1er semestre 2019. Il était revenu à 5,82 USD/lb en juin 2019. L‘objectif de réduction intrinsèque de 1,30 USD/lb14 en année pleine en 2021 est confirmé, sous réserve d’une bonne exécution sans perturbations. A Sandouville en Normandie, l’implication de la task-force d’experts, depuis début janvier 2019, a permis d’enregistrer un progrès significatif dans le fonctionnement de l’usine. Les volumes produits de nickel haute pureté ont plus que triplé et se sont élevés à 4,2 kt. La perte a été réduite de moitié par rapport au 1er semestre 2018 avec un résultat opérationnel courant à - 13 M€ et la consommation de cash a significativement diminué, avec un Free Cash-Flow de - 5 M€ (contre - 26 M€). Les équipes sont pleinement engagées pour consolider cette progression et atteindre le break-even EBITDA après l'arrêt pour maintenance du 4ème trimestre. En Indonésie, la construction de l’usine de production de NPI en vue de la valorisation du minerai de nickel du gisement de Weda Bay, est actuellement en avance sur le calendrier initial. La production de NPI devrait débuter au cours du 2ème semestre 2020.

BU Sables Minéralisés : une contribution solide A périmètre comparable (base 100 %), le chiffre d’affaires de la BU Sables Minéralisés progresse de 20 % à 139 M€ au 1er semestre 2019, tandis que le résultat opérationnel courant augmente de 50 % à 30 M€, porté par un environnement de prix très favorable et de bonnes performances opérationnelles. Les marchés finaux des sables minéralisés15 restent globalement solides sur le 1er semestre de l’année. Le marché du zircon pour les céramiques connaît toutefois un ralentissement, notamment en Chine, ce qui devrait se traduire par une balance offre/demande du zircon en légère surcapacité en 2019. Les perspectives à moyen / long termes restent toutefois bien orientées. Le prix moyen du zircon s’est élevé à 1 585 USD/t16 au 1er semestre 2019, en progression de 15% (+ 2 % par rapport au 2ème semestre 2018). Dans le sillage du 2ème semestre 2018, les produits titanifères17 à haute valeur ajoutée continuent de bénéficier d’une forte demande, tels que le laitier de titane de qualité CP18 produit par Eramet en Norvège. Ainsi, le prix moyen du laitier de titane de qualité CP a progressé de 12 % à 761 USD/t19 sur la même période (+ 10 % par rapport au 2ème semestre 2018). Compte tenu de l’effet devises favorable, les hausses de prix en euros affichent respectivement + 23 % et + 21 % à semestres comparables. La production de concentrés de minéraux lourds20 au Sénégal affiche un record à 378 kt (+ 1 %) pour un 1er semestre. Les performances opérationnelles ont en effet permis de compenser la baisse de la teneur de la zone du gisement actuellement exploitée par rapport aux années antérieures qui avaient bénéficié de conditions géologiques exceptionnelles. Dans ce contexte, l’objectif annuel de production de concentrés de minéraux lourds est fixé à 720 kt pour 2019, traduisant un fonctionnement nominal, dans la zone du gisement désormais exploitée. Les expéditions commerciales de zircon sont en baisse à 29 kt (- 16 %), reflétant l’évolution du marché. En Norvège, la production de laitier de titane a atteint un record pour un 1er semestre à 101 kt (+ 19 %), traduisant un fonctionnement à bon niveau des installations. Les volumes de vente sont en hausse de 20 % à 97 kt. Division Alliages Haute Performance : des ventes fortement pénalisées par la mise en conformité des processus qualité Le chiffre d’affaires de la division Alliages Haute Performance est en recul de 19 % à 423 M€, et le résultat opérationnel courant affiche une perte de 27 M€ (vs un bénéfice de 10 M€ au 1er semestre 2018). Chez Aubert & Duval21, le chiffre d’affaires s’est établi à 307 M€, en recul de 24 %, et une perte de 23 M€ a été constatée en résultat opérationnel courant (vs + 6 M€ en 2018). Dans le secteur aéronautique, qui représente plus de 70 % des ventes d’Aubert & Duval, le contexte de marché reste stable. Le dernier Salon Aéronautique de l’Air et de l’Espace du Bourget a été l’occasion de signer plusieurs contrats significatifs avec des donneurs d’ordre de premier rang traduisant des perspectives de croissance à moyen terme, tant dans le domaine des moteurs que des structures aéronautiques des avions monocouloir de nouvelle génération. Comme cela avait été annoncé, la performance de la société est fortement pénalisée par les retards de livraison consécutifs à la mise en conformité des processus qualité, qui nécessite des procédures de vérifications et le déploiement d’un plan d’actions correctives. Les équipes sont pleinement engagées en vue d’améliorer le service aux clients, l’objectif est de retrouver un niveau de facturation normal au 4ème trimestre 2019. Erasteel voit son chiffre d’affaires progresser de 3 % à 116 M€, malgré la situation particulière du marché aux États-Unis, où la hausse des droits de douane pénalise fortement nos exportations d’aciers rapides haut de gamme. La fin du 1er semestre a connu un ralentissement marqué du marché mondial, notamment dans le secteur de l’automobile en Europe et en Chine. Le résultat opérationnel courant est en perte de 5 M€ (vs + 4 M€ en 2018), fortement impacté par la baisse des prix des matières premières constatée ces derniers mois, en particulier celle du cobalt et vanadium. Projets stratégiques de croissance Le projet d’extension de production de minerai de manganèse à Moanda au Gabon et le projet de valorisation de lithium en Argentine ont chacun franchi avec succès le jalon interne de validation projet (« Initial Project Validation - IPV ») dans le calendrier prévu. Cette validation a fait suite à l’obtention des permis d’exploitation attribués par les autorités locales des deux pays au cours des derniers mois et à d’importantes études techniques, économiques, environnementales et sociétales qui ont démontré la faisabilité et le fort potentiel de création de valeur de ces projets. La recherche des financements est entrée en phase active. Les décisions finales d’investissement pourront être prises une fois ces financements obtenus, au plus tôt fin 2019, et sous réserve d’un cadre règlementaire satisfaisant. Ces projets répondent à la double ambition stratégique d’Eramet : augmenter la génération de trésorerie et diversifier le portefeuille d’actifs. Au Gabon, l’objectif est de porter la capacité de production globale de minerai de manganèse de 4,3 Mt/an en 2018 à 7 Mt en 2023, avec le franchissement d’étapes significatives à plus de 5 Mt dès 2020 et plus de 6 Mt en 2021. Grâce à un échelonnement progressif des 640 M€ d’investissements prévus, ce projet d’extension (« brownfield ») est fortement créateur de valeur, avec un taux de rentabilité interne de plus de 35 %, soutenu par une baisse du cash-cost d’environ 20%. La part de marché d’Eramet passerait à 15%22 contre 10% actuellement. Les travaux préparatoires de l’année 2019 représentent un investissement de l’ordre de 70 M€. En Argentine, où le démarrage de la production industrielle de lithium pourrait intervenir fin 2021, l’objectif est une production annuelle de 24 kt23 de LCE pour un coût de production estimé parmi les plus compétitifs de l’industrie, de l’ordre de 3 500 USD/t LCE, incluant les taxes et royalties. La compétitivité de ce projet « greenfield » est clé pour sa profitabilité, avec un taux de rendement interne compris entre 17 % et 25 %24. Les éventuelles phases ultérieures de développement de ce gisement pourraient être significativement plus rentables. L’investissement s’élèverait à environ 525 M€25 sur 3 ans, incluant un montant de l’ordre de 70 M€ au titre des travaux préparatoires en 2019. Dès 2022, la production serait de plus de 15 kt, dans une période où peu de nouvelles productions sont annoncées pour soutenir la forte dynamique de croissance de l’électronique portable et du véhicule électrique. Perspectives Sur l’année, les records de production de minerai de manganèse et d’exports de minerai de nickel, ainsi que les gains de productivité associés, devraient permettre d’améliorer significativement la performance intrinsèque du Groupe. Compte tenu des gains opérationnels attendus sur l’année, et avec l’hypothèse des conditions de marché de juin 201926, plus dégradées qu’en début d’année, l’EBITDA prévisionnel du 2ème semestre devrait être nettement supérieur à celui du 1er semestre, conduisant toutefois à un EBITDA annuel inférieur à celui de 2018.

ANNEXES Annexe 1 : Chiffre d’affaires Sales (€m)1 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 DIVISION MINES ET METAUX BU Manganèse2 470 434 531 456 465 405 BU Nickel 182 164 194 179 188 177 BU Sables Minéralisés3 80 59 77 77 33 25 DIVISION ALLIAGES HAUTE PERFORMANCE A&D et Erasteel 206 217 261 239 257 263 GROUPE Holding & éliminations (2) (1) (2) - - - Groupe Eramet

Y compris co-entreprises 936 873 1 061 951 943 870 Quote-part des co-entreprises 0 0 (10) (12) (45) (33) Groupe Eramet comptes publiés IFRS4 936 873 1 051 939 898 837

1 Données arrondies au million.

2 Données 2018 retraitées, hors activité Sables Minéralisés.

3 Consolidation de l’activité Sables Minéralisés à 100% en intégration globale dans les comptes du Groupe à compter du 1er juillet 2018.

4 Application de la norme IFRS 11 « Partenariats » en 2018.



Annexe 2 : Productions et ventes En milliers de tonnes S1 2019 S2 2018 S1 2018 BU MANGANESE Production de minerai et aggloméré de manganèse 2 117 2 335 1 995 Transport de minerai et aggloméré de manganèse1 2 019 2 105 1 849 Ventes externes de minerai de manganèse 1 637 1 861 1 507 Production d’alliages de manganèse 376 363 357 Ventes d’alliages de manganèse 367 362 341 BU NICKEL Production de minerai de nickel

(en milliers de tonnes humides) 1 861 2 303 1 742 Production de nickel2 28 29 28 Ventes de nickel3 28 30 29 Ventes de minerai de nickel

(en milliers de tonnes humides) 489 778 456 BU SABLES MINERALISES Production de concentrés de minéraux lourds (100%) 378 400 374 Ventes de zircon (à 100%) 29 31 34 Ventes de laitier de titane (à 100%) 97 120 81

1 Produit et transporté

2 Ferronickel et nickel de haute pureté

3 Produits finis



Annexe 3 : Indicateurs de performance Performance opérationnelle des divisions MINES ET METAUX ALLIAGES (en millions d'euros) Manganèse Nickel Sables Lithium HAUTE Holding et Total Minéralisés * ** PERFORMANCE éliminations 1er semestre 2019 Chiffre d'affaires 904 346 139 - 423 (3) 1 809 EBITDA 316 (25) 52 - (5) (31) 307 Résultat opérationnel courant 271 (70) 30 - (27) (35) 169 Flux net de trésorerie généré par l'activité 129 (59) 25 (4) (48) (50) (7) Investissements industriels (incorporels et corporels) 78 10 3 9 26 5 131 1er semestre 2018 Chiffre d'affaires 869 365 58 520 1 1 813 EBITDA 373 22 17 43 (23) 432 Résultat opérationnel courant 321 (22) 10 10 (25) 294 Flux net de trésorerie généré par l'activité 193 5 5 8 (38) 173 Investissements industriels (incorporels et corporels) 40 32 3 31 6 112 Exercice 2018 Chiffre d'affaires 1 857 738 212 1 020 (2) 3 825 EBITDA 784 (18) 62 46 (31) 843 Résultat opérationnel courant 699 (111) 35 (8) (34) 581 Flux net de trésorerie généré par l'activité 499 (21) 41 (1) (69) 449 Investissements industriels (incorporels et corporels) 140 57 12 63 12 284 * BU intégrée à la BU Manganèse sur l'exercice 2017 ** Activité à l'état de projet - BU intégrée aux activités Holdings jusqu'au 31 décembre 2018 Chiffre d’affaires et investissements par zone géographique (en millions d'euros) France Europe Amérique Asie Océanie Afrique Amérique Total du Nord du Sud Chiffre d'affaires (destination des ventes) 1er semestre 2019 315 516 308 589 22 37 22 1 809 1er semestre 2018 186 655 285 606 11 45 25 1 813 Exercice 2018 362 1 315 629 1 346 30 87 56 3 825 Investissements industriels (incorporels et corporels) 1er semestre 2019 32 11 1 - 8 70 9 131 1er semestre 2018 41 15 1 - 28 27 - 112 Exercice 2018 78 38 5 - 49 110 1 281

Indicateurs de performance consolidés – Compte de résultat (en millions d'euros) 1er semestre 1er semestre Exercice 2019 2018 2018 Chiffre d'affaires 1 809 1 813 3 825 EBITDA 307 432 843 Amortissement sur actif immobilisé (136) (134) (260) Provisions pour risques et charges (2) (3) (2) Résultat opérationnel courant 169 294 581 Dépréciations d'actifs (133) (104) Autres produits et charges opérationnels (25) 131 (12) Résultat opérationnel 144 293 465 Résultat financier (54) (51) (95) Quote-part dans les résultats des entreprises associées (4) (0) (3) Impôts sur les résultats (101) (103) (241) Résultat net de la période (16) 139 126 - part des minoritaires 21 45 73 - part du Groupe (37) 94 53 Résultat de base par action (en euros) (1,38) 3,53 2,00

Indicateurs de performance consolidés – Tableau de flux de l’endettement financier net (en millions d'euros) 1er semestre 1er semestre Exercice 2019 2018 2018 Activités opérationnelles EBITDA 307 432 843 Impact trésorerie des éléments sous l'EBITDA (142) (160) (345) Marge brute d'autofinancement 165 272 498 Variation de BFR (172) (99) (49) Flux de trésorerie net généré par l'activité (1) (7) 173 449 Opérations d'investissement Investissements industriels (131) (112) (281) Autres flux d'investissements (27) (19) (379) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (2) (158) (131) (660) Flux net de trésorerie lié aux opérations sur fonds propres (45) (122) (123) Incidence des variations de cours des devises et autres (1) 7 (7) (Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net (211) (73) (341) (Endettement financier net) au 31/12/2018 (717) (376) (376) Impact IFRS 16 (94) (Endettement financier net) d'ouverture* (811) (Endettement financier net) de clôture (1 022) (449) (717) Free Cash Flow (1) + (2) (165) 42 (211) * Retraité de la première application d'IFRS 16 au 1er janvier 2019

Indicateurs de performance consolidés – Bilan économique (en millions d'euros) 30/06/2019 31/12/2018 Actif immobilisé 3 106 3 030 Stocks 1 130 958 Clients 382 390 Fournisseurs (422) (413) BFR simplifié 1 090 935 Autres éléments de BFR (240) (319) BFR total 850 616 Instruments financiers dérivés - - TOTAL 3 956 3 646 (en millions d'euros) 30/06/2019 31/12/2018 Capitaux propres - part du Groupe 1 547 1 605 Minoritaires 289 303 Capitaux propres 1 836 1 908 Trésorerie et équivalents de trésorerie et actifs financiers courants (1 143) (1 366) Emprunts 2 165 2 083 Endettement financier net 1 022 717 Ratio endettement financier net / capitaux propres (gearing) 56% 38% Provisions et engagements liés au personnel 841 794 Impôts différés nets 240 201 Instruments financiers dérivés 17 26 TOTAL 3 956 3 646 Annexe 4 : Réconciliation reporting Groupe et comptes publiés (en millions d'euros) 1er semestre Contribution 1er semestre 1er semestre Contribution 1er semestre Exercice Contribution Exercice 2019 co-entreprises 2019 2018 co-entreprises 2018 2018 co-entreprises 2018 Publié Ajusté Publié (1) Ajusté (2) Publié (1) Ajusté (2) Chiffre d'affaires 1 809 - 1 809 1 735 78 1 813 3 725 100 3 825 EBITDA 307 - 307 415 17 432 828 15 843 Résultat opérationnel courant 169 - 169 285 8 294 574 7 581 Résultat opérationnel 144 - 144 223 69 293 398 67 465 Résultat net - part du Groupe (37) - (37) 94 (0) 94 53 (0) 53 Flux net de trésorerie généré par l'activité (7) (0) (7) 167 6 173 437 12 449 Investissements industriels 131 - 131 110 2 112 278 3 281 (Endettement financier net) (1 022) 0 (1 022) (305) (144) (449) (717) - (717) Capitaux propres 1 836 0 1 836 1 971 1 1 972 1 909 (1) 1 908 Capitaux propres - part du Groupe 1 547 (0) 1 547 1 697 2 1 699 1 606 (1) 1 605 (1) Données publiées avec les co-entreprises consolidées selon la méthode de mise en équivalence, conformément aux normes en vigueur. (2) Reporting du Groupe, avec les co-entreprises comptabilisées selon l'intégration proportionnelle.

Annexe 5 : IFRS 16 BILAN D’OUVERTURE (en millions d'euros) Information Première Information 31/12/2018 application 1er janvier 2019 publiée IFRS 16 avec IFRS 16 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 94 94 Actifs non courants 3 023 94 3 117 Actifs courants 2 972 - 2 972 TOTAL ACTIF 5 995 94 6 089 Capitaux propres 1 909 - 1 909 Obligation locative à plus d'un an 86 86 Passifs non courants 2 676 86 2 762 Obligation locative à moins d'un an 8 8 Passifs courants 1 410 8 1 418 TOTAL PASSIF 5 995 94 6 089 COMPTE DE RÉSULTAT (en millions d'euros) Information Information 1er semestre 2019 Impact 1er semestre 2019 publiée IFRS 16 avec IAS 17 Chiffre d'affaires 1 809 1 809 Coût des produits vendus (1 372) (8) (1 380) Frais administratifs et commerciaux (97) (2) (98) EBITDA 307 (10) 297 Amortissements sur actif immobilisé et provisions pour risques et charges (138) 7 (131) Résultat opérationnel courant 169 (3) 166 Résultat opérationnel 144 (3) 140 Résultat financier (54) 4 (50) Impôts sur les résultats (101) (1) (102) Résultat net de la période (16) 1 (16) - part des propriétaires de la société mère (37) 1 (36)

Annexe 6 : Glossaire financier Indicateurs de performance consolidés Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex. Conformément aux principes comptables adoptés pour le Reporting du Groupe, les performances opérationnelles des co-entreprises ont été comptabilisées selon l’intégration proportionnelle jusqu’en 2018: le sous-groupe TiZir (BU Sables Minéralisés, division Mines et Métaux) jusqu’au 30 juin et la société UKAD (division Alliages Haute Performance) jusqu’au 31 décembre. Une réconciliation du chiffre d’affaires Groupe avec les données publiées est présentée en Annexe 1. Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent. Cash-cost de la SLN Le cash-cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage produit. Break-even cost de la SLN Le break-even cost de la SLN est défini comme le cash cost de la SLN tel que défini ci-dessus, auquel s’ajoutent les investissements (investissements prévisionnels de l’année en cours rapportés au tonnage prévisionnel de l’année en cours) et les frais financiers (comptabilisés dans les comptes sociaux de la SLN).





1 Notamment moyenne mensuelle de juin du prix du minerai de manganèse à 5,95 USD/dmtu et des cours du nickel à 5,43 USD/lb (11 970 USD/t)



2 TF2 = nombre d’accidents avec et sans arrêt pour 1 million d’heures travaillées (employés et sous-traitants)



3 L’effet périmètre correspond i) à la consolidation de l’activité Sables Minéralisés à 100% dans le reporting du Groupe à compter du 1er juillet 2018, suite à l’acquisition des titres de Mineral Deposits Limited, société australienne qui détenait 50% du capital de TiZir et ii) à la mise en équivalence à compter du 1er janvier 2019 d’UKAD (division Alliages Haute Performance)



4 Cf. Glossaire financier en Annexe 6



5 Estimations Eramet sur la base des données de production Worldsteel disponibles jusqu’à fin mai 2019



6 Variation calculée sur la base des prix moyens mensuels : index CRU (minerai et alliages de manganèse)



7 Sur 5 ans



8 Sociétés SLN, ENI et autres



9 International Stainless Steel forum (ISSF) et estimations Eramet



10 Ferroalliage de nickel basse teneur



11 LME : London Metal Exchange ; SHFE : Shanghai Futures Exchange



12 Sur 3 ans



13 En millions de tonnes humides



14 A fin d’année 2018, date de démarrage du plan



15 Marché des Céramiques pour le zircon (environ 50 % des débouchés) et marché des Pigments pour les produits titanifères- (environ 90 %)



16 Source Zircon premium : FerroAlloyNet.com, analyse Eramet



17 Laitier de titane, ilménite, leucoxène et rutile



18 Destiné à la fabrication de pigments par voie chlorure (« CP slag »)



19 Source : Market consulting, analyse Eramet



20 Zircon et minerai titanifère (ilménite, leucoxène et rutile)



21 Sociétés Aubert & Duval, EHA et autres



22 Marché Seaborne



23 Lithium Carbonate Equivalent



24 Selon les hypothèses de prix du lithium



25 En valeur 2019 et avec un taux de change €/USD de 1,13 pour 2019



26 Notamment moyenne mensuelle de juin du prix du minerai de manganèse à 5,95 USD/dmtu et des cours du nickel à 5,43 USD/lb (11 970 USD/t)



