Eramet : Gestion responsable des résidus miniers

10 ouvrages numérotés de B1 à B10, d'une hauteur moyenne de 16m, et d'un volume compris entre 1 et 1,5 Million de m3.

Ces ouvrages ne sont pas rehaussés : un nouvel ouvrage est construit tous les 18 à 24 mois. Les résidus stockés sont les fractions argileuses du minerai, obtenues par un procédé de séparation physique par lavage à l'eau, sans ajout de produits chimiques. Les tests de lixiviation ont permis d'attester le caractère inerte de ces résidus.

Digues à résidus de l'usine d'enrichissement CIM- Gabon

Cet ouvrage permet de stocker les deux types de résidus non dangereux associés à l'usine d'enrichissement CIM : des sables (granulométrie entre 1 et 20 mm) et les fractions plus fines du minerai (< 1mm), sous forme de boues. Les fractions grossières sont utilisées pour rehausser l'ouvrage tout en confortant de manière continue ses murs extérieurs (méthode aval, « downstream »). L'ouvrage atteint 30 m et contient 3.6 Million de m3 de boues. La largeur de la digue est désormais de 100m.

Digue à résidus de l'usine métallurgique de Marietta (USA)

Cet ouvrage créé pour entreposer les résidus d'activités industrielles désormais arrêtées est encore opéré par Eramet avec un taux de déposition désormais très limité. Le barrage contient 4,3 millions de m3 de résidus avec une hauteur de 35m. L'ouvrage a été rehaussé 4 fois, la dernière en 2000, toujours par la méthode sécuritaire aval « downstream ». Il fait l'objet d'une surveillance régulière par l'Ohio Department of Natural Resources (dernier audit en 2018).

