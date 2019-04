Eramet : Ideas lance son Open Innovation Challenge

A l'occasion de sa journée Portes Ouvertes qui s'est déroulée le 3 avril, Eramet Ideas a ouvert son centre d'innovation à 85 personnes venant de toute l'Europe. Un événement riche en partage d'expériences dans une ambiance conviviale et marqué par le top départ de l'Eramet Open Innovation Challenge.

La mobilisation de toutes les équipes d'Eramet Ideas a permis à ses visiteurs d'un jour de découvrir la filiale du groupe Eramet dédiée à la R&D et à l''innovation dans des conditions optimales. En effet, les participants pour la plupart scientifiques et issus de l'industrie, de centres de recherche ou encore d'universités ont eu l'opportunité d'explorer les laboratoires et les installations pilotes du centre, autour des principales thématiques abordées à Eramet Ideas qui sont la métallurgie extractive et recyclage.

Dans la continuité de la mise en place de partenariats et d'approches collaboratives au sein de l'écosystème R&D français et européen, Eramet Ideas ne pouvait pas trouver de moment plus opportun pour lancer son premier Open Innovation Challenge.

Ce concours d'idées, ouvert jusqu'au 5 juin 2019, vise à unir les efforts et l'ingéniosité de tous les candidats pour améliorer la gestion de la silice au sein du procédé d'extraction du lithium en Argentine.

Pour en savoir plus, consultez la page dédiée à ce Challenge organisé en partenariat avec Prometia : http://prometia.eu/challenge-eramet/