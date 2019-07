Eramet : La SLN renforce sa démarche RSE avec un « Bureau des communautés »

Se rapprocher des communautés, les inclure dans les projets de la SLN, voilà l'ambition du « Bureau des communautés », premier du genre, inauguré le 27 juin dernier à Koné, chef-lieu de la province Nord. Ce projet pose un nouveau jalon dans la démarche RSE de la société « pour améliorer la perception de la SLN et transformer notre façon de dialoguer avec les populations », comme l'a rappelé Bernard Laflamme, le directeur général de la SLN. Le nouveau bureau a fait salle comble ! Ce sont en tout une soixantaine de personnes qui ont pris part à la cérémonie, avec une grande diversité de représentants : porte-parole des coutumiers, partenaires d'insertion professionnelle, de recherche et analyse économique, instances publiques, syndicats ainsi que toutes les autres sociétés minières et métallurgiques.

S'il s'agit d'un nouveau jalon, c'est parce que la SLN s'est engagée depuis plusieurs années dans une démarche RSE poussée. Un premier travail de cartographie des parties prenantes - avec leur perception et leurs attentes - avait déjà été engagé en 2016. Depuis, la société a mis la RSE au cœur de son modèle. Ce dernier vise justement à s'appuyer sur toutes les parties prenantes, pour améliorer la proximité avec les populations et les instances locales. Le bureau de Koné s'inscrit donc dans une volonté de muscler la démarche et fait suite à la création d'une direction dédiée à la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise, chapeauté par Jeanne Setiano.