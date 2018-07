Eramet: Les marchés restent bien orientés malgré les tensions

Le groupe minier et métallurgique a enregistré à fin juin un résultat net part du groupe de 94 millions d'euros (+16%), un résultat opérationnel courant de 294 millions (+15%) et un chiffre d'affaires de 1,81 milliard (+1%).

Ses activités minières ont bénéficié des hausses de prix du minerai de manganèse (+29%) et du nickel (+42%) mais ont subi la baisse du dollar par rapport à l'euro (-12%) et l'augmentation du cours du brent (+32%).

La branche manganèse a en outre vu ses résultats se dégrader en raison notamment d'une érosion des prix des alliages de manganèse, conduisant à un effet ciseaux défavorable sur la marge.

"Les marchés du groupe restent globalement bien orientés en ce début de deuxième semestre 2018, à l'exception de certains secteurs de la branche Alliages", a indiqué Eramet dans un communiqué.

Evoquant un "contexte de tensions et d'incertitudes dans les relations commerciales internationales renforçant la volatilité des marchés des matières premières", Eramet a cependant fait état d'une visibilité toujours "limitée".

"Tous les métaux cotés ont plongé depuis un mois (...), on est particulièrement attentif à s'adapter à tout changement qui pourrait arriver sur nos marchés", a déclaré lors d'une conférence téléphonique la PDG Christel Bories.

Eramet a confirmé son objectif de baisse du coût "cash" de production de sa branche Nickel à un niveau de 4,50 dollars la livre en 2018, bien qu'il semble "de plus en plus difficile à atteindre".

REVUE DÉTAILLÉE DES ALLIAGES HAUTES PERFORMANCES

Le coût de production "cash" de la Société Le Nickel (SLN), la filiale calédonienne d'Eramet, s'est en effet établi à 5,04 dollars la livre à fin juin, une mauvaise performance liée à la météo, à un contexte syndical retardant la hausse des temps de travail sur mine, et à la difficulté du groupe à renégocier ses coûts en matière d'énergie.

Les ventes d'Aubert & Duval, la branche d'alliages de hautes performances d'Eramet, ont en outre nettement reculé dans les secteurs de l'aéronautique et de l'énergie.

Dans ce contexte, Eramet a fait savoir qu'il menait "une revue détaillée des actions opérationnelles devant permettre un redressement durable des activités" de cette branche et qu'il réfléchissait à ses "options stratégiques à moyen terme".

"Il y a des dynamiques différentes (au sein d'Aubert & Duval) en termes de marchés, de rentabilité, de positionnements stratégiques, de parts de marchés etc... Il n'y avait jamais eu de mise à plat de tous ces éléments; on a fait cette mise à plat et on est en train de réfléchir à quel serait le meilleur portefeuille", a précisé Christel Bories.

Eramet a également annoncé qu'il détenait au 23 juillet 98% du capital de l'australien Mineral Deposits Limited après en avoir pris le contrôle au début du mois.

Avant ces annonces, son titre a clôturé sur un cours de 108,80 euros, enregistrant une hausse de 9,9% depuis le début de l'année après +74,5% en 2017.

(Benjamin Mallet, édité par Wilfrid Exbrayat)