Paris, le 1er juillet 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet - Nomination de Gaëtan Halna du Fretay, Délégué général d'Eramet au Gabon

Gaëtan Halna du Fretay est nommé Délégué général d'Eramet au Gabon à compter du 1er juillet 2020. Basé à Libreville, il rapporte à Kleber Silva, Directeur Général Adjoint d'Eramet en charge de la Division Mines et Métaux du Groupe.

Il remplace Bruno Faour, qui occupe désormais le poste de Directeur des Affaires Publiques de la Division Mines et Métaux d'Eramet. Le Groupe tient à le remercier pour son engagement au Gabon durant les deux dernières années.

Gaëtan Halna du Fretay dispose d'une expérience solide dans les relations publiques et institutionnelles ainsi que dans le domaine de la sûreté.

Cette nomination s'inscrit dans la politique du groupe Eramet au Gabon de poursuivre ses projets d'augmentation de capacité de production de Comilog et de redressement des capacités de transport de Setrag, malgré le contexte économique international incertain.

Gaëtan Halna du Fretay aura pour mission de soutenir le développement des activités de ces deux filiales dans le cadre du partenariat entre le groupe Eramet et le gouvernement gabonais, en maintenant des relations de confiance avec les autorités du pays, les services de l'État, les ONG et les représentations internationales.

Gaëtan Halna du Fretay est titulaire d'une maîtrise de droit public de l'université Paris II Assas et d'un Master en gestion des risques à Paris I Sorbonne. Après une première partie de carrière effectuée dans la Gendarmerie nationale en France, dont onze années à la Présidence de la République, il rejoint le groupe AREVA (désormais Orano) en tant que directeur-adjoint en charge de la protection des personnes et des installations hors France avant d'intégrer Eramet en 2012.

Calendrier 29/07/2020 : Publication des résultats Groupe du 1er semestre 2020 28/10/2020 : Publication du chiffre d'affaires Groupe du 3ème trimestre 2020

À PROPOS D'ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).

Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l'aciérie inox, l'aéronautique, l'industrie des pigments, l'énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte plus de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.eramet.com

