Eramet : Premier semestre difficile pour ERAMET

Au premier semestre, Eramet (-4,80% à 50,26 euros) a accusé une perte de 37 millions d’euros contre un bénéfice net de 94 millions d’euros l’année précédente "du fait principalement des charges d’impôts au Gabon et en Norvège". Son chiffre d’affaires reste quasiment stable à 1,809 (contre 1,813 au premier semestre 2018) "dans un environnement de prix dégradé et compte tenu de la poursuite des retards de livraison dans la division Alliages Haute Performance".L'Ebitda du groupe minier et métallurgique est en retrait de 29% à 307 millions, fortement pénalisé par un effet prix défavorable de 144 millions d'euros dans la division Mines et Métaux. Son résultat opérationnel, en baisse de 43 %, s'est établi à 169 millions d'euros."Compte tenu des gains opérationnels attendus sur l'année, et avec l'hypothèse des conditions de marché de juin 2019, plus dégradées qu'en début d'année, l'Ebitda prévisionnel du 2ème semestre devrait être nettement supérieur à celui du premier semestre, conduisant toutefois à un Ebitda annuel inférieur à celui de 2018", a annoncé Eramet, dans son communiqué.