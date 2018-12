Paris, le 19 décembre 2018, 8h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet - Une nouvelle étape pour le projet Lithium, Hervé Montégu nommé Directeur de l'activité Lithium

Les métaux pour la transition énergétique et la mobilité de demain sont au cœur de la stratégie d'Eramet. De même que le nickel, le lithium fait partie de ces métaux ; la demande en lithium est appelée à tripler dans la décennie à venir grâce à son utilisation dans diverses applications, notamment pour le stockage de l'énergie (batteries rechargeables li-ion).

A compter du 1er janvier 2019, Hervé Montégu est nommé Directeur de l'activité Lithium au sein du groupe Eramet.

Depuis novembre 2015, Hervé Montégu occupait le poste d'Administrateur Directeur Général de Comilog, filiale gabonaise du groupe.

La nouvelle mission confiée à Hervé Montégu est de développer cette nouvelle activité. Eramet possède notamment un gisement de lithium de taille exceptionnelle au Nord-Ouest de l'Argentine, situé à 3 800 m d'altitude dans la province de Salta.

Eramet a découvert le gisement de Centenario-Ratones en 2012 et en détient les droits miniers depuis avril 2014. Il contient des ressources estimées à 9 millions de tonnes de carbonate de lithium équivalent (LCE) et doit permettre une production industrielle revue à la hausse à 24 000 tonnes par an de LCE, soit environ 10% du marché actuel, pendant plusieurs décennies.

Le projet lithium entre à présent dans la phase finale de sa préparation. La finalisation de son étude de faisabilité technico-économique est en cours pour préciser l'investissement nécessaire, aujourd'hui estimé à environ 500 millions d'euros pour 24 000 tonnes. La décision d'investissement est prévue au premier semestre 2019 pour un démarrage de la production fin 2021.

Au-delà de ce projet, Eramet étudie d'autres axes de développement dans le lithium au Chili et en Europe.

Pour Christel Bories, PDG d'Eramet : « Le projet Lithium en Argentine est au cœur de la stratégie du groupe Eramet et je souhaite lui donner toutes les chances de succès. Hervé Montégu a accompli un travail remarquable aux commandes de notre filiale au Gabon, c'est donc en toute confiance que le Comité Exécutif du Groupe lui confie ces nouvelles responsabilités. Nous comptons sur Hervé pour mener le projet avec le plus haut niveau d'excellence opérationnelle et les meilleurs standards sociaux et environnementaux. »

Sige social - 10, boulevard de Grenelle - CS 63205 - 75015 Paris - www.eramet.com

Calendrier

20.02.2019 : Publication des résultats annuels 2018

25.04.2019 : Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019

23.05.2019 : Assemblée Générale des actionnaires

 PROPOS D'ERAMET

Eramet est un des principaux producteurs mondiaux de :

 Manganèse et nickel, utilisés pour améliorer les propriétés des aciers, de sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon),

 Pièces et demi-produits en alliages et aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et les outillages.

Eramet développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction du lithium et le recyclage, appelées à jouer un rôle clé au service de la transition énergétique et de la mobilité de demain.

Le Groupe emploie environ 12 600 personnes dans vingt pays.

CONTACT INVESTISSEURS

Executive VP Strategy and Innovation - Investor Relations

Philippe Gundermann

T. +33 1 45 38 42 78

Investor Relations manager

Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02

CONTACT PRESSE

Image 7

Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73 martzner@image7.fr

Pour plus d'informations : www.eramet.com

Suivez nous avec l'appli Eramet Finance : Sur IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8

Sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance

2