Eramet : avancée de projets au Gabon et en Argentine

24/06/2019 | 08:40

Eramet annonce que ses projets d'extension de production de minerai de manganèse à Moanda au Gabon et de valorisation de lithium en Argentine ont chacun franchi avec succès le jalon interne de validation projet dans le calendrier prévu.



Cette validation fait suite à l'obtention des permis d'exploitation attribués par les autorités locales ces derniers mois et à d'importantes études techniques et économiques qui ont démontré la faisabilité et le fort potentiel de création de valeur de ces projets.



Le groupe minier et métallurgique ajoute que la recherche des financements est maintenant entrée en phase active et que les décisions finales d'investissement pourront être prises une fois ces financements obtenus, au plus tôt au quatrième trimestre 2019.



