Eramet : constate des problèmes de conformité dans les alliages, anticipe un impact financier

PARIS (Agefi-Dow Jones)---Le groupe minier et métallurgique Eramet a annoncé samedi avoir constaté des "non conformités" dans le système de gestion de la qualité au sein de sa branche Alliages, ce qui aura des conséquences financières "matérielles" et a amené le groupe à prendre des "mesures correctrices".

"Les analyses internes conduites à ce jour n'ont pas mis en évidence d'atteinte à la sécurité des produits en usage. Les clients concernés ont été informés et les analyses se poursuivent en étroite collaboration avec eux", a indiqué Eramet. Le groupe a ajouté qu'un plan d'action correctives "en ligne avec les meilleurs standards internationaux" avait été défini et était actuellement déployé.

Le groupe minier a expliqué avoir découvert ces "non conformités" dans le cadre d'une revue interne des processus qualité de sa branche Alliages.

"Les conséquences financières de cette situation ne peuvent à ce jour être évaluées avec précision mais devraient toutefois être matérielles", a déclaré Eramet, qui a précisé que son conseil d'administration avait été informé de ces non conformités.

"La société communiquera à nouveau au marché lors de la prochaine présentation des résultats annuels", a-t-elle indiqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

