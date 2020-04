Paris, le 8 avril 2020, 8h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet décide de ne pas engager la construction de son usine de production de lithium en Argentine

A l’occasion de la publication des résultats annuels du Groupe le 19 février 2020, Eramet avait annoncé la suspension de son projet de développement du lithium en Argentine, car les conditions de lancement n’étaient alors pas réunies.

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, dont l’ampleur et la durée restent inconnues à date, de fortes incertitudes pèsent sur l’économie mondiale et en particulier sur les marchés des matières premières, y compris le lithium.

Afin d’y faire face, Eramet renforce et accélère les mesures de préservation de sa trésorerie, en particulier en réduisant ses investissements.

En conséquence, le conseil d’administration d’Eramet a pris la décision de ne pas engager la construction de l’usine de production de lithium en Argentine. L’usine pilote, qui fonctionne depuis quatre mois en conditions réelles sur les hauts plateaux andins, poursuivra son activité afin de finir de collecter les résultats du procédé.

Cette décision conduira à la comptabilisation d’une charge de l’ordre de 150 M€, dont une dépréciation d’actifs. Les décaissements seront d’environ 90 M€ en 2020, correspondant essentiellement aux investissements déjà engagés ainsi qu’aux coûts de terminaison des contrats et de mise sous cocon.

Ce gisement reste un bel actif avec un fort potentiel pour le Groupe dans les années à venir. La compétitivité du procédé le positionne dans le 1er quartile de la courbe de cash cost de l’industrie du lithium, avec des ressources drainables très significatives de près de 10 Mt LCE1. L’usine pilote a atteint un très haut niveau de rendement à date.

Toutes les dispositions seront prises, en particulier vis-à-vis des communautés locales et des fournisseurs, afin de permettre un suivi et un redémarrage dans les meilleures conditions lorsque cela sera possible.

Christel Bories, Président-Directeur Général du Groupe :

"Dans le contexte actuel de pandémie de Coronavirus, et compte tenu des nombreuses incertitudes qui pèsent actuellement sur l’économie mondiale et nos marchés, nous avons pris la décision de ne pas engager la construction de notre usine de production de lithium en Argentine. Depuis la découverte de ce gisement de classe mondiale jusqu’au succès de l’usine pilote, nos équipes en Argentine et en France, activement soutenues par les autorités et les communautés locales, ont fait un travail remarquable, et le projet était parfaitement en ligne avec les attentes. Ce gisement, qui est un des meilleurs en matière de compétitivité dans l’industrie du lithium avec le procédé développé par les équipes d’Eramet, reste un actif à fort potentiel de notre portefeuille."

Calendrier

28.04.2020 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 1er trimestre 2020

26.05.2020 : Assemblée Générale mixte des actionnaires

29.07.2020 : Publication des résultats Groupe du 1er semestre 2020

À PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.

1 LCE : Lithium Carbonate Equivalent







