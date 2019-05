Eramet : dividende approuvé en assemblée générale

23/05/2019 | 14:55

Eramet indique que son assemblée générale mixte des actionnaires a approuvé l'ensemble des résolutions proposées, dont la distribution d'un dividende de 0,60 euro par action au titre de 2018, dont le détachement aura lieu le 29 mai et le paiement à partir du 31 mai.



A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration d'Eramet est composé de 19 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il comporte sept membres indépendants et sept femmes, soit respectivement 41% du conseil hors administrateurs salariés.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.