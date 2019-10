Eramet : double récompense pour la transformation digitale

04/10/2019 | 15:26

Le groupe minier et métallurgique Eramet indique ce vendredi avoir reçu le grand prix BFM Business 2019 de l'accélération digitale dans la catégorie industrie 4.0, le jeudi 3 octobre lors d'une cérémonie qui se tenait à Paris.



'Le programme de transformation digitale d'Eramet a également été élu meilleur projet d'accélération digitale 2019 par 200 chefs d'entreprise et dirigeants qui assistaient à la soirée', ajoute-t-il.



Eramet voit dans cette double distinction la reconnaissance de son engagement pour 'faire du numérique un levier majeur de croissance et de performance, et une opportunité de produire plus et mieux pour servir la transition écologique et énergétique'.



