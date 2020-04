Eramet : en forte baisse après sa décision en Argentine

08/04/2020 | 17:24

Le titre chute de près de 2,5% alors que le groupe a annoncé de ne pas engager la construction de son usine de production de lithium en Argentine. Cette décision conduira à la comptabilisation d'une charge de l'ordre de 150 ME, dont une dépréciation d'actifs.



Oddo estime que ce gisement reste un bel actif avec un fort potentiel pour le Groupe dans les années à venir.



' Nous réduisons nos anticipations de capex pour 2020 Pour faire face à la crise sanitaire, Eramet renforce et accélère les mesures de préservation de sa trésorerie, en particulier en réduisant ses investissements ' indique Oddo.



' Nous laissons inchangées nos hypothèses de prix ainsi que notre EBITDA 2020e à 469 ME et 2021e à 708 ME, basés sur ces hypothèses. Nous intégrons la dépréciation d'actifs liée au projet Lithium ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme cependant son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 31 E.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.