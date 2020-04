Paris, le 16 avril 2020, 8h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet entièrement mobilisé dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 à travers un plan de solidarité exceptionnel

Entreprise engagée, citoyenne et contributive, Eramet est mobilisée depuis plusieurs semaines dans la lutte contre la propagation du virus Covid-19 en mettant en place toutes les mesures de prévention pour protéger la santé de ses salariés et de leurs familles, ainsi qu’à travers des initiatives solidaires internes à tous les niveaux de l’entreprise.

MISE EN PLACE D’UN PLAN DE SOLIDARITÉ GROUPE

Cette mobilisation est marquée par une nouvelle étape avec la création d’un plan de solidarité alimenté par une dotation exceptionnelle d’1,5 million d’euros et d’une réallocation des actions de soutien aux communautés autour des sites miniers et métallurgiques du Groupe. Au total, Eramet pourra consacrer de l’ordre de 10 millions d’euros pour financer des mesures concrètes de lutte contre la propagation et les conséquences de la pandémie, grâce à des actions sanitaires (prévention et aides aux secteurs de la santé) et de soutien économique et social.

Afin de contribuer personnellement au plan de solidarité, les dirigeants du Groupe ont décidé de revoir à la baisse leur rémunération des mois d’avril et mai 2020 :

Christel Bories, PDG du Groupe, a décidé de renoncer à 25% de sa rémunération et d’allouer ce montant au plan de solidarité.

Les membres du Comité Exécutif ont décidé de renoncer à 10% de leur rémunération en faveur du plan.

Les membres du Conseil d’Administration s’associent également à cet effort en renonçant à 10% de leur rémunération annuelle, sommes qui seront apportées au plan.

Cette mobilisation exceptionnelle s’inscrit dans la stratégie d’investissements communautaires d’Eramet à laquelle le Groupe consacre au total 13 millions d’euros en moyenne par an. En 2020, une large part des actions du Groupe contribueront ainsi à la lutte contre la pandémie, notamment à travers une hausse significative des dépenses en termes de santé et des initiatives en faveur du soutien économique et social aux communautés.

DES INITIATIVES LOCALES SOLIDAIRES

En parallèle, plusieurs initiatives sont conduites sur les différents sites où le Groupe opère qui témoignent de l’engagement solidaire des collaborateurs d’Eramet. Par exemple :

En France métropolitaine, les différents sites du Groupe se sont mobilisés pour faire des dons de kits sanitaires (dont plus de 80 000 masques chirurgicaux, solutions hydroalcooliques, blouses et combinaisons, …) et de visières de protection en impression 3D aux établissements de santé à proximité des sites ;

En Nouvelle-Calédonie, la SLN contribue au ravitaillement de personnes vulnérables ou isolées notamment dans plusieurs communes de la Côte est (Kouaoua et Houaïlou) ;

Au Gabon, Comilog agit pour renforcer les mesures sanitaires prises par les autorités locales avec par exemple des stations mobiles de lavage des mains installées dans la ville de Moanda ; Setrag transporte gracieusement le matériel médical de l’Etat gabonais pour le mettre à la disposition des populations ;

Au Sénégal, les équipes ont effectué des dons de matériels aux districts sanitaires à proximité des sites du Groupe et restent proches des communautés pour identifier leurs besoins (denrées alimentaires, masques, …) ;

En Argentine, le Groupe a apporté des équipements médicaux et de protection ainsi que des tests de dépistage dans la province de Salta ; les équipes ont également distribué des produits et denrées alimentaires de première nécessité pour les populations locales ;

En Indonésie, avec son partenaire chinois, Eramet a apporté des équipements de protection et du matériel médical.

Également, au Gabon, en Nouvelle-Calédonie et au Sénégal, le Groupe a fait appel à des ateliers de couture locaux pour la fabrication de masques alternatifs pour les besoins de ses salariés et des riverains.

Pour mener ses actions de solidarité, Eramet travaillera en partenariat avec les gouvernements locaux, les autorités sanitaires locales, les institutions médicales, les organismes caritatifs et les organisations communautaires. Le Groupe s’adossera sur de grands partenaires présents dans ses zones d’implantation notamment le fonds « Tous Unis contre le Virus », La Croix-Rouge, l’Institut Pasteur et des ONG locales comme Enda Lead Afrique Francophone.

Christel Bories, Président-Directeur Général du Groupe :

"Face à la pandémie de Coronavirus et à son impact économique et sociétal, nous avons pris des mesures fortes et concrètes pour apporter notre soutien à nos collaborateurs, leurs familles, et toutes nos parties prenantes. Je suis confiante dans la capacité du Groupe à traverser cette situation sans précédent avec la mobilisation de toutes les énergies de l’entreprise. Nous devons faire preuve de patience, de courage et de solidarité et c’est ainsi que nous poursuivrons notre chemin de croissance responsable sur le long terme. Dans le nouvel Eramet que nous dessinons depuis plus de deux ans, nous plaçons la responsabilité sociétale d’entreprise au cœur de nos choix stratégiques, avec la conviction que l’industrie minière et métallurgique de demain doit être exemplaire dans ce domaine."

Calendrier

28.04.2020 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 1er trimestre 2020

26.05.2020 : Assemblée Générale mixte des actionnaires

29.07.2020 : Publication des résultats Groupe du 1er semestre 2020

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com



