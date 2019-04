Eramet : exportations de nickel autorisée en Nouvelle-Calédon

16/04/2019 | 08:41

Eramet annonce que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a délivré les autorisations d'export de sa filiale Société Le Nickel (SLN) à hauteur de quatre millions de tonnes de minerai de nickel par an, pour une durée de 10 ans.



La montée en puissance va être immédiate avec un objectif de 1,5 million de tonnes dès 2019, puis de quatre millions à partir de mi-2020. Ces demandes avaient été adressées en février par Eramet dans le cadre du plan de sauvetage annoncé fin février 2019.



La SLN va pouvoir exporter son minerai de nickel à plus faible teneur (1,8%) et ainsi mieux valoriser l'exploitation des gisements. Les quatre millions de tonnes exportées devraient lui permettre de diminuer son cash-cost à hauteur de 0,60 dollar la livre d'ici à 2021.



