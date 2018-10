Eramet : hausse de 8% du CA au 3e trimestre

25/10/2018 | 08:50

Eramet affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 à 951 millions d'euros, en croissance de 8% dans un contexte de prix en hausse (+11% pour le minerai de manganèse, +26% pour le nickel) et de marchés porteurs pour les sables minéralisés.



Si ses volumes de ventes se montrent dans l'ensemble en retrait, le groupe minier et métallurgique revendique un record de production de minerai de manganèse à 1,2 million de tonnes, confirmant l'objectif d'établir un nouveau record annuel en 2018.



Jugeant que ses marchés restent bien orientés pour les activités minières, Eramet déclare anticiper 'un EBITDA prévisionnel pour l'année 2018 du même ordre de grandeur que celui de l'année 2017, dans l'hypothèse du maintien des conditions de marché actuelles'.



