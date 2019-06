Paris, le 24 juin 2019, 08h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : les projets de développement dans le manganèse et le lithium franchissent un nouveau jalon





Validation interne du projet d’extension de la mine de manganèse au Gabon et du projet de valorisation de lithium en Argentine

Décision finale d’investissement prévue en fin d’année sous réserve de la levée des financements

Lancement des travaux préparatoires au Gabon et en Argentine



Le projet d’extension de production de minerai de manganèse à Moanda au Gabon et le projet de valorisation de lithium en Argentine viennent chacun de franchir avec succès le jalon interne de validation projet (« Initial Project Validation - IPV ») dans le calendrier prévu. Cette validation fait suite à l’obtention des permis d’exploitation attribués par les autorités locales des deux pays au cours des derniers mois et à d’importantes études techniques et économiques qui ont démontré la faisabilité et le fort potentiel de création de valeur de ces projets. La recherche des financements est maintenant entrée en phase active.

Au Gabon, l’objectif est de porter la capacité de production globale de minerai de manganèse de 4,3 Mt/an en 2018 à 7 Mt en 2023, et ainsi d’ancrer durablement Comilog dans une position de leader mondial sur le marché du minerai de manganèse. Cette augmentation aura pour effet de baisser le cash cost d’environ 20% et de faire passer notre part de marché de 10% actuellement à 15%1. Aux termes des études de faisabilité technico-économiques, l’investissement au Gabon s’élèverait à 640 M€2 sur 5 ans, avec une montée en puissance plus rapide de la production.

L'équilibre économique du projet suppose la confirmation par le gouvernement gabonais du maintien des conditions juridiques et fiscales actuelles et en particulier de la convention minière qui lie le Groupe avec son partenaire, l'Etat gabonais. Par ailleurs, le projet a fait l’objet d’une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) détaillée, menée selon les standards internationaux les plus exigeants, ceux de la Banque Mondiale. Le certificat de conformité a été délivré par les autorités de tutelle gabonaises. Pour répondre à l’augmentation des volumes à transporter, une modification de la stratégie de renouvellement de la voie ferrée a été définie à la Setrag afin d’accélérer les travaux et de fiabiliser les transports de marchandises et de passagers.

En Argentine, où le démarrage de la production industrielle de lithium pourrait intervenir fin 2021, l’étude d’impact environnemental et social de l’usine et du centre de formation industrielle ainsi que la demande de stabilité fiscale ont été validées par le Secrétariat des Mines de la province de Salta. Le gisement de Centenario contient des ressources drainables estimées à près de 10 millions de tonnes de carbonate de lithium équivalent (LCE) et doit permettre dans une première phase une production annuelle de 24 000 tonnes de LCE pour un coût de production estimé parmi les plus compétitifs de l’industrie. En Argentine, l’investissement s’élèverait à 525 M€3 sur 3 ans.

Les décisions finales d’investissement pourront être prises une fois les financements obtenus, au plus tôt au quatrième trimestre 2019.

Christel Bories, Président-Directeur Général d’Eramet, a déclaré : « Au Gabon et en Argentine, nos deux projets sont conduits selon une méthodologie rigoureuse où chaque phase est menée avec soin par les équipes internes et leurs partenaires. Je tiens à les féliciter pour la qualité des études et les relations fructueuses nouées avec les communautés hôtes et les pouvoirs publics des régions concernées. Répondant à la double ambition stratégique du Groupe, augmentation de la génération de trésorerie et diversification de notre portefeuille d’activités, il est également essentiel que ces projets concrétisent notre ambition d’entreprise responsable et contributive. »





Calendrier

24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019

25.07.2019 : Webcast & présentation des résultats semestriels 2019

23.10.2019 : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019





À PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le Groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com



CONTACT INVESTISSEURS



Executive VP Strategy and Innovation - Investor Relations



Philippe Gundermann

T. +33 1 45 38 42 78



Investor Relations manager



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02







Suivez nous avec l’appli Eramet Finance :

Sur IOS :

https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8





Sur Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance





CONTACT PRESSE



Directrice de la Communication



Pauline Briand



T. +33 1 45 38 31 76



pauline.briand@eramet.com









Image 7



Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73

martzner@image7.fr



















1 Marché Seaborne







2 En valeur 2019







3 En valeur 2019 et avec un taux de change €/USD de 1,13 pour 2019







Pièce jointe