Eramet : nouvel administrateur directeur général pour Comilog

06/12/2018 | 08:10

Eramet annonce la nomination, à partir du 1er janvier prochain, de Léod-Paul Batolo au poste d'administrateur directeur général de sa filiale gabonaise Comilog en remplacement d'Hervé Montegu, amené à prendre de nouvelles fonctions chez Eramet.



'Léod-Paul Batolo dispose d'un bagage technique solide, d'un niveau d'exigence aux plus hauts standards internationaux et de l'expérience managériale nécessaire à la gestion de Comilog', souligne le groupe minier et métallurgique français.



Comilog entame une nouvelle phase de sa croissance avec la perspective du projet Comilog 2020, qui vise à augmenter de plus de 30% la production de minerai de la société ; la décision d'investissement est prévue au premier semestre 2019.



