Eramet : nouvelle Directrice des Ressources Humaines

23/09/2019 | 10:21

Le groupe annonce la nomination d'Anne-Marie le Maignan au poste de Directrice des Ressources Humaines, Santé, Sûreté d'Eramet. A ce titre, elle sera membre du Comité Exécutif du Groupe.



Cette nomination sera effective le 1er janvier 2020, après le départ de Michel Carnec qui a décidé de mettre un terme à sa carrière au sein du Groupe.



Anne-Marie le Maignan dispose d'une solide expérience de plus de 30 ans dans les ressources humaines dans le secteur industriel et une fine connaissance des métiers, des femmes et des hommes d'Eramet qu'elle a rejoint en 2003 et où elle a occupé plusieurs postes dans les Ressources Humaines au sein des différentes divisions.



