Paris, le 29 novembre 2019, 18h00

COMMUNIQUE de presse

Eramet : obtention de permis de recherche au Cameroun dans les sables minéralisés

A l’issue d’une procédure d’appel d’offres lancée en septembre 2018, le groupe Eramet a obtenu du Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique camerounais des permis de recherche sur le bloc rutilifère d’Akonolinga.

D’une durée de trois ans, ils vont permettre aux équipes d’Eramet de réaliser les travaux de terrain et les études de faisabilité nécessaires à l’obtention d’une convention minière d’exploitation. Ces permis situés dans la région Centre du Cameroun ont fait l’objet par le passé de campagnes préliminaires d’exploration minière qui ont identifié un fort potentiel en rutile, minéral titanifère de sables minéralisés utilisé essentiellement dans la production de pigments.

Ce projet permettrait de diversifier l’offre produits du Groupe sur le marché du rutile particulièrement attractif et viendrait renforcer les activités de sables minéralisés actuellement opérées au Sénégal. Ce développement s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Eramet de développer un portefeuille diversifié d’actifs par l’exploration minière sur ses métaux stratégiques et dans de nouveaux pays.

L’arrivée d’Eramet au Cameroun permet d’intensifier ses activités en Afrique dans une région où la présence du Groupe est déjà forte à travers ses opérations au Gabon et au Sénégal. Au-delà de ce premier succès et dans une logique de partenariat de long terme avec le gouvernement camerounais, Eramet souhaite identifier d’autres opportunités dans le pays sur des métaux déjà opérés par le Groupe, notamment le nickel et le cobalt.

La stratégie de développement d’Eramet dans l’ensemble de ses filiales se base sur une implantation forte et durable dans ses pays hôtes, fondée sur une logique de partenariat avec toutes ses parties prenantes. Eramet, entreprise citoyenne, engagée et contributive, développe ses projets selon les meilleurs standards internationaux en matières environnementale, sociétale et éthique. Le groupe est engagé dans une démarche responsable d’amélioration continue pour placer la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise au cœur de ses activités.

Calendrier

19.02.2020 : Publication des résultats annuels 2019

20.02.2020 : Webcast et présentation des résultats annuels 2019

28.04.2020 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020

À PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.

