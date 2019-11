Eramet : obtient des permis de recherche au Cameroun

29/11/2019 | 18:16

Le groupe a obtenu du Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique camerounais des permis de recherche sur le bloc rutilifère d'Akonolinga.



'D'une durée de trois ans, ils vont permettre aux équipes d'Eramet de réaliser les travaux de terrain et les études de faisabilité nécessaires à l'obtention d'une convention minière d'exploitation' indique la direction.



Le groupe a identifié un fort potentiel en rutile, minéral titanifère de sables minéralisés utilisé essentiellement dans la production de pigments.



Eramet souhaite identifier d'autres opportunités dans le pays sur des métaux déjà opérés par le Groupe, notamment le nickel et le cobalt.



