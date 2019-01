Eramet : partenariat entre Aubert & Duval et PyroGenesis

08/01/2019 | 08:49

Eramet annonce que sa filiale métallurgique Aubert & Duval a conclu un accord de partenariat avec le canadien PyroGenesis pour la fourniture de poudres titane par atomisation plasma pour le marché de la fabrication additive en Europe.



Dans le cadre de cet accord, une nouvelle offre titane sera commercialisée par Aubert & Duval sous l'appellation Pearl Micro. L'accord permettra à Eramet d'atteindre une part de marché significative de poudres titane de 15% en Europe à horizon 2022.



Le groupe produit actuellement des poudres métalliques de superalliages notamment pour les moteurs aéronautiques et les turbines terrestres dans l'énergie, mais également des poudres aciers inoxydables à destination de marchés comme la défense et l'automobile.



