Eramet : perte de -37 ME, une charge d'impôts de 101 ME

24/07/2019 | 19:09

Le chiffre d'affaires du Groupe est stable à 1 809 ME au 1er semestre 2019. A périmètre et change constant, la variation du chiffre d'affaires serait en recul de 8 %.



Le résultat opérationnel courant du Groupe s'élève à 169 ME. Le résultat avant impôt s'élève à 90 ME et le résultat net part du Groupe est en perte à - 37 ME, impacté par une charge d'impôts de 101 ME, stable par rapport à l'année dernière.



' Sur l'année, les records de production de minerai de manganèse et d'exports de minerai de nickel, ainsi que les gains de productivité associés, devraient permettre d'améliorer significativement la performance intrinsèque du Groupe ' indique la direction.



' L'EBITDA prévisionnel du 2ème semestre devrait être nettement supérieur à celui du 1er semestre, conduisant toutefois à un EBITDA annuel inférieur à celui de 2018 '.



