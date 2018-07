Eramet : plonge de -18% après ses résultats semestriels

25/07/2018 | 16:01

Le titre chute de -18% suite à des résultats semestriels jugés un peu trop justes sur le 1er semestre 2018.



Eramet a en effet publié un résultat net part du groupe en croissance de 16% à 94 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 15% à 294 millions pour le premier semestre, avec des performances opérationnelles contrastées selon les branches d'activité.



Le chiffre d'affaires du groupe minier et métallurgique, à 1.813 millions d'euros, s'inscrit en hausse de 1% par rapport à la même période en 2017.



' Eramet a profité de la hausse des prix du manganèse (+29%) et du nickel (+42%), mais a enduré la baisse du dollar face à l'Euro (-12%) et la hausse des prix du brent (+32%) ' souligne Aurel BGC dans son étude du jour.



Eramet juge la visibilité limitée dans un contexte de tensions dans les relations commerciales internationales.



