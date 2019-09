Eramet : projet de recyclage de batteries avec BASF et Suez

11/09/2019 | 09:18

Eramet, BASF et Suez indiquent que leur projet ReLieVe (Recycling Li-ion batteries for electric Vehicle), va recevoir un financement substantiel de 4,7 millions d'euros de leur part et de celle de l'EIT Raw Materials, organisme fondé et financé par l'Union européenne.



'L'objectif du projet est de développer un procédé innovant, dit en boucle fermée, de recyclage des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques, et permettre ainsi la production de nouvelles batteries lithium-ion en Europe', expliquent-ils.



A partir de janvier 2020 et pour deux ans, ce projet développera à grande échelle ce procédé et aura pour objectif de structurer un secteur industriel intégré. Chimie ParisTech et la Norwegian University of Science and Technology lui apporteront un soutien académique.



