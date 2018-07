Eramet publie des résultats du S1 en petite hausse et se montre prudent pour la suite

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe minier et métallurgique Eramet a annoncé mardi une légère hausse de ses résultats au premier semestre, mais s'est montré prudent pour le reste de l'année en raison notamment de la volatilité des marchés des matières premières.

Le résultat net part du groupe s'est inscrit à 94 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 16% par rapport à la même période en 2017. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 1%, à 1,81 milliard d'euros, contre 1,8 milliard d'euros un an plus tôt et un excédent brut d'exploitation à 432 millions d'euros, en hausse de 11%. Le résultat opérationnel courant du groupe a enregistré une hausse de 15%, à 294 millions d'euros.

"Après une très bonne année 2017, les fondamentaux d'Eramet au premier semestre restent solides. Nos activités d'extraction minière ont continué à bénéficier d'un environnement de prix favorable et d'un bon niveau de production à Comilog (Compagnie Minière de l'Ogooué) . En revanche, elles ont été pénalisées par les impacts de la parité euro-dollar et de la hausse du cours du brent", a résumé la présidente-directrice générale d'Eramet, Christel Bories, citée dans un communiqué.

Au 30 juin 2018, la liquidité financière d'Eramet reste "importante", précise le groupe, à 2,5 milliards d'euros.

Le ratio dette nette sur capitaux propres s'établit à la fin du premier semestre 2018 à 23%, contre 36% un an plus tôt.

Les ventes du groupe ont été lestées au premier semestre par le recul du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel de la branche alliages, de respectivement 8% à 520 millions d'euros et 69% à 10 millions d'euros, en raison notamment de la baisse des cadences du secteur aéronautique, la moindre absorption des coûts fixes et un effet de change négatif.

Le chiffre d'affaires de la branche manganèse a connu une petite hausse (+1% à 928 millions d'euros), mais son résultat opérationnel courant s'est contracté de 4%, à 331 millions d'euros, lesté par une "contraction des marges des alliages de manganèse".

Le segment nickel a enregistré une hausse de 17% de son chiffre d'affaires, à 365 millions d'euros, et une amélioration de son résultat opérationnel courant, avec une perte de 22 millions d'euros contre une perte de 104 millions d'euros un an plus tôt.

"Hors acier inoxydable, les secteurs des superalliages pour l'aéronautique et la galvanisation ont été bien orientés. La demande de nickel pour le marché des batteries commence à être perceptible", a expliqué le groupe.

Concernant ses perspectives, Eramet a expliqué que ses marchés "restent globalement bien orientés en ce début de deuxième semestre 2018, à l'exception de certains secteurs de la branche Alliages, et les fondamentaux d'Eramet restent solides".

"Dans un contexte de tensions et d'incertitudes dans les relations commerciales internationales, renforçant la volatilité des marchés des matières premières, la visibilité reste toutefois limitée", a prévenu le groupe.

Eramet a également annoncé détenir, en date du 23 juillet, 98% du capital de l'australien Mineral Deposits Limited dans le cadre de son offre publique d'achat.

L'opération a été réalisée intégralement en numéraire au prix de 1,75 dollar australien par action, et valorise les capitaux propres de MDL à environ 350 millions de dollars australiens, soit environ 220 millions d'euros, a précisé Eramet.

L'offre, qui devait finir le 24 juillet, a été prolongée, une dernière fois, jusqu'au 3 août, et le processus d'acquisition obligatoire des parts des actionnaires minoritaires résiduels a été lancé, a ajouté Eramet.

Eramet avait lancé mi-mai une offre non-sollicitée sur son partenaire MDL mais, face à la réticence du conseil d'administration de l'australien, avait dû relever son offre avant d'obtenir son soutien la semaine dernière.

L'opération permettra à Eramet de consolider intégralement l'activité de TiZir, la coentreprise détenue à parité par les deux groupes et qui opère dans le domaine des sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon) au Sénégal et en Norvège.

