Paris, le 11 octobre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : une nouvelle identité de marque pour un nouvel élan

Transition énergétique, valorisation et préservation des ressources, développement durable, l'industrie minière et métallurgique est au cœur des enjeux de la planète. Pour y répondre, Eramet a pris un nouvel élan stratégique et ambitionne de devenir le leader des métaux de la transition énergétique.

Le programme de transformation managériale lancé depuis un an, vise à créer une entreprise agile, performante et innovante, admirée pour son modèle stratégique, son management et son engagement sociétal.

Afin de porter cette ambition, le Groupe dévoile aujourd'hui une nouvelle identité visuelle. Par son symbole, sa typographie et ses couleurs, le nouveau logo d'Eramet est l'expression graphique de sa singularité et de ses savoir-faire :

• Un nouveau symbole : L'élan, traduit une projection vers l'avenir faisant d'Eramet une marque moderne et en mouvement. Il se place dans le creux du « M », évocation à la fois du creuset métallurgique, ce qui tisse un lien avec l'ancienne identité visuelle, mais aussi du relief des gisements métalliques que le Groupe valorise pour répondre aux besoins d'un monde en pleine transformation. Son dégradé coloriel, qui allie des couleurs chaudes au bleu sombre, traduit l'évolution de la matière depuis le métal en fusion jusqu'à l'alliage et le produit fini.

• Une nouvelle typographie Le nom « Eramet » est une composante fondamentale de l'ADN du Groupe depuis 1985. Puissant et facilement mémorisable, il ne change pas mais sa typographie évolue. Elle a désormais un dessin arrondi, associant lettres capitales et minuscules. Elle est le reflet d'une marque plus humaine, agile, digitale, contemporaine, tournée vers l'avenir. Son bleu profond exprime à la fois la dimension industrielle et statutaire de la marque.

Le déploiement de cette nouvelle identité de marque qui s'inscrira sur plusieurs mois, se fera dans le respect des marques commerciales et des identités visuelles des nombreuses filiales du Groupe.

Pour Christel Bories, PDG d'Eramet:

Ce nouveau logo symbolise la transformation du Groupe, actuelle et à venir. Son graphisme incarne la dynamique que nous voulons donner à Eramet. Et notre nouveau symbole, l'élan, traduit une énergie, une projection vers l'avenir qui fait d'Eramet une marque en mouvement, moderne et ambitieuse. C'est aussi ça le nouvel Eramet.

Siège social - 10, boulevard de Grenelle - CS 63205 - 75015 Paris - www.eramet.com

À PROPOS D'ERAMET

Eramet est un des principaux producteurs mondiaux de :

Manganèse et nickel, utilisés pour améliorer les

propriétés des aciers, de sables minéralisés

(dioxyde de titane et zircon),

Pièces et demi-produits en alliages et aciers

spéciaux à hautes performances utilisés par des

industries telles que l'aéronautique, la production

d'énergie et les outillages.

Eramet développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction du lithium et le recyclage, appelées à jouer un rôle clé au service de la transition énergétique et de la mobilité de demain. Le Groupe emploie environ 12 600 personnes dans vingt pays.

CONTACT

Image 7

Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73 martzner@image7.fr

Pour plus d'informations : www.eramet.com Suivez nous avec l'appli Eramet Finance : Sur IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8

Sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance

2