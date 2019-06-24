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Eramet : valide ses projets dans le manganèse et le lithium

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24/06/2019 | 08:10

(Répétition titre)

24 juin (Reuters) - Eramet SA:

* ERAMET ANNONCE LA VALIDATION INTERNE DU PROJET DEXTENSION DE LA MINE DE MANGANÈSE AU GABON ET DE VALORISATION DE LITHIUM EN ARGENTINE

* ERAMET - LA DÉCISION FINALE DINVESTISSEMENT EST PRÉVUE EN FIN DANNÉE SOUS RÉSERVE DE LA LEVÉE DES FINANCEMENTS

* ERAMET - AU GABON, LOBJECTIF EST DE PORTER LA CAPACITÉ DE PRODUCTION GLOBALE DE MINERAI DE MANGANÈSE DE 4,3 MT/AN EN 2018 À 7 MT EN 2023

* ERAMET - LINVESTISSEMENT AU GABON SÉLÈVERAIT À 640 M(2) SUR 5 ANS, AVEC UNE MONTÉE EN PUISSANCE PLUS RAPIDE DE LA PRODUCTION

* ERAMET - EN ARGENTINE, OÙ LE DÉMARRAGE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DE LITHIUM POURRAIT INTERVENIR FIN 2021

* ERAMET - EN ARGENTINE, LE GISEMENT DE CENTENARIO CONTIENT DES RESSOURCES ESTIMÉES À PRÈS DE 10 MLNS DE TONNES DE CARBONATE DE LITHIUM ÉQUIVALENT (LCE) ET DOIT PERMETTRE DANS UNE 1ERE PHASE UNE PRODUCTION ANNUELLE DE 24 000 T DE LCE

* ERAMET - EN ARGENTINE, EN ARGENTINE, LINVESTISSEMENT SÉLÈVERAIT À 525 M(3) SUR 3 ANS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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EBIT 2019 572 M
Résultat net 2019 192 M
Trésorerie 2019 141 M
Rendement 2019 4,40%
PER 2019 5,74
PER 2020 5,23
VE / CA 2019 0,34x
VE / CA 2020 0,35x
Capitalisation 1 459 M
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Édouard Duval Director
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BHP GROUP PLC18.98%123 200
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RIO TINTO LIMITED29.40%98 229
ANGLO AMERICAN23.53%34 068
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