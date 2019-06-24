Eramet : valide ses projets dans le manganèse et le lithium

(Répétition titre)
24 juin (Reuters) - Eramet SA:
* ERAMET ANNONCE LA VALIDATION INTERNE DU PROJET DEXTENSION
DE LA
MINE DE MANGANÈSE AU GABON ET DE VALORISATION DE LITHIUM EN
ARGENTINE
* ERAMET - LA DÉCISION FINALE DINVESTISSEMENT EST PRÉVUE EN
FIN
DANNÉE SOUS RÉSERVE DE LA LEVÉE DES FINANCEMENTS
* ERAMET - AU GABON, LOBJECTIF EST DE PORTER LA CAPACITÉ DE
PRODUCTION GLOBALE DE MINERAI DE MANGANÈSE DE 4,3 MT/AN EN 2018
À 7 MT EN 2023
* ERAMET - LINVESTISSEMENT AU GABON SÉLÈVERAIT À 640 M(2)
SUR 5
ANS, AVEC UNE MONTÉE EN PUISSANCE PLUS RAPIDE DE LA PRODUCTION
* ERAMET - EN ARGENTINE, OÙ LE DÉMARRAGE DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE DE LITHIUM POURRAIT INTERVENIR FIN 2021
* ERAMET - EN ARGENTINE, LE GISEMENT DE CENTENARIO CONTIENT
DES
RESSOURCES ESTIMÉES À PRÈS DE 10 MLNS DE TONNES DE CARBONATE DE
LITHIUM ÉQUIVALENT (LCE) ET DOIT PERMETTRE DANS UNE 1ERE PHASE
UNE PRODUCTION ANNUELLE DE 24 000 T DE LCE
* ERAMET - EN ARGENTINE, EN ARGENTINE, LINVESTISSEMENT
SÉLÈVERAIT À 525 M(3) SUR 3 ANS
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(Rédaction de Paris)