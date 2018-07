Paris, le 24 juillet 2018, 18h45

Groupe ERAMET : Résultat Opérationnel Courant en hausse de 15 % au 1er semestre 2018

Chiffre d'affaires en légère progression de 1 % au 1er semestre 2018 à

1 813 M€ par rapport au 1er semestre 2017

Résultat opérationnel courant à 294 M€1, en hausse de 15 % par rapport au 1er semestre 2017, caractérisé par :

Des activités minières bien orientées, portées par les hausses de prix du minerai de manganèse (+ 29 % 2 ) et du nickel (+ 42 % ), mais pénalisées par la baisse du dollar par rapport à l'euro (- 12 %) et l'augmentation du cours du brent (+ 32 %)



Une légère dégradation des résultats de la branche manganèse avec notamment une érosion des prix des alliages de manganèse conduisant à un effet ciseaux défavorable sur la marge



Une amélioration des résultats de la branche Nickel



Une sous-performance d'Aubert & Duval

Résultat net part du Groupe en progression à 94 M€1 (contre 81 M€ au

1er semestre 2017), comprenant une charge pour dépréciation d'actifs de 200 M€ sur Aubert & Duval, plus que compensée par d'autres produits exceptionnels

Free Cash-Flow positif à 42 M€1

Endettement net de 449 M€1, à fin juin 2018, soit un ratio de dette nette sur capitaux propres de 23 % contre 19 % à fin 2017

Succès de l'Offre Publique d'Achat (OPA) sur Mineral Deposits Limited (MDL) : 98 % du capital de MDL acquis au 23 juillet

Christel BORIES, Président Directeur Général du Groupe, a déclaré :

«Après une très bonne année 2017, les fondamentaux d'ERAMET au premier semestre restent solides. Nos activités d'extraction minière ont continué à bénéficier d'un environnement de prix favorable et d'un bon niveau de production à COMILOG. En revanche, elles ont été pénalisées par les impacts de la parité euro-dollar et de la hausse du cours du brent. Par ailleurs, la baisse du prix des alliages de manganèse a induit un effet ciseaux négatif sur les marges tandis que les ventes d'Aubert & Duval ont connu un net recul dans les secteurs de l'aéronautique et de l'énergie.

Dans ce contexte, nos équipes sont pleinement mobilisées pour mettre en oeuvre notre transformation managériale et stratégique. De nombreuses actions ont déjà été menées mais des défis restent à relever. Nous sommes particulièrement attentifs à améliorer les performances opérationnelles de la SLN dont le premier semestre n'a pas été à la hauteur de nos attentes. En parallèle, nous mettons tout en oeuvre pour que la montée en puissance de l'usine de Sandouville s'accélère. Enfin, nous menons une revue détaillée des actions opérationnelles devant permettre un redressement durable des activités d'Aubert & Duval, ainsi que des options stratégiques à moyen terme.

Nous accélérons également le développement de nos relais de croissance et nous nous réjouissons du succès de notre OPA sur MDL. C'est une bonne décision, prise au bon moment, qui respecte nos critères de création de valeur et qui nous permettra de consolider TiZir à 100% tout en renforçant notre portefeuille dans le secteur attractif des sables minéralisés.

Tout en restant vigilants face à la conjoncture, nous abordons le second semestre avec détermination, et nous poursuivons nos efforts pour progresser sur le chemin de la croissance durable et rentable que nous avons tracé. »

Le Conseil d'administration d'ERAMET, réuni le 24 juillet 2018 sous la présidence de Christel BORIES, a examiné les comptes du 1er semestre 2018.

Chiffres clés du groupe ERAMET

(M€)* S1 2018 S1 2017 Variation Chiffre d'affaires 1 813 1 797 + 1 % EBITDA 432 389 + 11 % Résultat opérationnel courant 294 256 + 15 % Dépréciations d'actifs & plus ou moins-value de cession 29 (2) na Résultat net part du Groupe 94 81 + 16 % Free Cash-Flow 42 172 76 % Endettement net (trésorerie nette) 449 664 - 32 % Ratio endettement net sur capitaux propres 23 % 36 % - 13 pts ROCE (ROC / capitaux employés de l'année n-1) 22 % 18 % + 4 pts

* Données issues du Reporting du Groupe dans lequel les co-entreprises sont comptabilisées selon l'intégration proportionnelle. La réconciliation avec les comptes publiés est présentée en annexe.

La sécurité est une priorité opérationnelle d'ERAMET. Au 1er semestre 2018, le taux de fréquence des accidents du travail (TF2) est en diminution de 17 % à 8,5 par rapport à 2017.

Les fondamentaux du groupe ERAMET restent solides au 1er semestre 2018.

Le chiffre d'affaires de 1 813 M€ est en hausse de 1 % par rapport au 1er semestre 2017. A périmètre et change constants, la variation du chiffre d'affaires du Groupe du 1er semestre serait d'environ + 11 %.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'élève à 294 M€, en hausse de 15 % avec des performances opérationnelles contrastées selon les branches d'activité.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 94 M€ par rapport à 81 M€ au 1er semestre 2017. Une charge pour dépréciation d'actifs de 200 M€ a été comptabilisée sur Aubert & Duval, compensée par un résultat positif de 233 M€ lié à la cession de Guilin, la levée des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord de partenariat Weda Bay Nickel et la reprise d'impairment sur TiZir.

L'endettement net s'établit à 449 M€ au 30 juin 2018, contre 376 M€ fin 2017 (+ 73 M€), après versement de dividendes aux actionnaires d'ERAMET (61 M€) et aux minoritaires de COMILOG (59 M€), et après liquidation de la dette fiscale de COMILOG et ERAMET Norway au titre de 2017 (118 M€ au total). Le ratio dette nette sur capitaux propres s'établit à la fin du 1er semestre 2018 à 23 %.

Les investissements industriels s'établissent à 112 M€ au 30 juin 2018, en hausse d'environ 5 % par rapport au 30 juin 2017.

La rentabilité des capitaux investis du Groupe s'élève à 22 % contre 21% à fin 2017.

Situation financière

En janvier 2018, le groupe ERAMET a achevé le remboursement de la totalité du tirage du crédit syndiqué («RCF») effectué début 2016. En février 2018, ce RCF a été étendu pour un montant de 981 M€ et une maturité de cinq ans, soit une nouvelle échéance à 2023.

Le Groupe a également procédé en juin 2018 au remboursement par anticipation de l'emprunt Schuldschein souscrit par ERAMET SA pour un montant de 60 M€, dont l'échéance était en 2020.

Au 30 juin 2018, la liquidité financière du groupe ERAMET reste importante, à 2,5 Md€.

Succès de l'OPA sur la société Mineral Deposits Limited (MDL)

ERAMET détient désormais 98 % du capital de MDL. Cette opération permettra au Groupe de consolider à 100 % TiZir, la joint-venture détenue à parité entre MDL et ERAMET et qui exerce une activité intégrée dans le domaine prometteur des sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon) au Sénégal et en Norvège.

L'OPA, réalisée intégralement en numéraire au prix de 1,75 dollar australien par action, valorise les capitaux propres de MDL (sur une base pleinement diluée) à environ 350 millions de dollars australiens, soit environ 220 millions d'euros.

La période d'Offre fait l'objet d'une ultime extension jusqu'au 03 août et le processus d'acquisition obligatoire des parts des actionnaires minoritaires résiduels a été lancé.

Chiffres clés par activité

(M€)* S1 2018 S1 2017 Variation Branche Manganèse Chiffre d'affaires 928 920 + 1 % ROC 331 346 - 4 % Branche Nickel Chiffre d'affaires 365 312 + 17 % ROC (22) (104) - 79 %** Branche Alliages Chiffre d'affaires 520 564 - 8 % ROC 10 32 - 69 %

* Données issues du Reporting du Groupe dans lequel les co-entreprises sont comptabilisées selon l'intégration proportionnelle. La réconciliation avec les comptes publiés est présentée en annexe.

** Réduction de pertes

Branche Manganèse (dont TiZir à 50 %) : des résultats pénalisés par une contraction des marges des alliages de manganèse

Le chiffre d'affaires de la branche Manganèse, qui représente 51 % du chiffre d'affaires consolidé, a progressé de 1 % au 1er semestre 2018 à 928 M€. Le résultat opérationnel courant s'élève à 331 M€ et affiche une baisse de 4 % à période comparable.

Activité Manganèse

Au 1er semestre 2018, l'activité Manganèse (hors TiZir) affiche un chiffre d'affaires de

869 M€ stable par rapport au 1er semestre 2017 et un résultat opérationnel courant de 321 M€, en baisse de 6 %. Malgré la bonne tenue des prix du minerai, l'activité a été fortement pénalisée par l'érosion des marges des alliages de manganèse.

La demande de minerai et d'alliages de manganèse est restée très soutenue sur la période.

Au 1er semestre 2018, la production mondiale d'acier au carbone est en hausse de 4,7 % par rapport au 1er semestre 2017, tirée notamment par la Chine (+ 6,6 %10). Le secteur de l'acier connait ainsi une forte activité en Chine depuis la fin de la basse saison hivernale. De son côté, l'Europe enregistre un léger ralentissement (- 1,7 %10).

Les producteurs mondiaux de minerai de manganèse ont poursuivi l'utilisation de leur capacité de production à un niveau soutenu au 1er semestre, notamment en Afrique du Sud. Les stocks de minerai dans les ports chinois ont augmenté pour se stabiliser autour de 2,8 Mt à fin juin 2018.

Au 1er semestre 2018, la moyenne des prix du minerai de manganèse CIF Chine

44 % (source CRU) s'établit à 7,35 USD/dmtu, en hausse de 29 % par rapport à la période comparable de l'année 2017 (5,69 USD/dmtu) et de 18 % par rapport au dernier semestre 2017 (6,25 USD/dmtu).

La variation globale du chiffre d'affaires d'ERAMET du 1er semestre 2018 par rapport au 1er semestre 2017 ne reflète pas l'amélioration du prix spot moyen du marché du minerai de manganèse sur la période. En effet, les ventes du premier trimestre 2017 s'étaient conclues sur la base de prix très élevés, dans le contexte d'un pic exceptionnel et ponctuel des prix spot fin 2016. L'effet taux de change défavorable a également pesé sur le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018.

La production semestrielle minière à Moanda au Gabon a été légèrement supérieure

à celle du 1er semestre 2017 (+ 3 %). Les volumes de minerai produit et transporté s'élèvent à 1,85 Mt, en légère baisse de 3 % compte tenu du déraillement d'un train minéralier en février 2018. L'objectif annoncé de maintien du niveau record de plus de 4 Mt de minerai produit et transporté en 2018 est confirmé. Pour leur part, les ventes externes de minerai sont restées stables à 1,5 Mt sur la période.

Contrairement au minerai, les prix des alliages de manganèse (source CRU) sont en érosion par rapport au 1er semestre 2017. Les prix du ferromanganèse affiné et standard Europe ont ainsi baissé respectivement de 12 % et 17 %11 sur la période. Un effet ciseaux (hausse du coût matière, baisse des prix de vente) a fortement pesé sur la marge de l'activité.

La production semestrielle d'alliages de manganèse a baissé d'environ 1 % au 1er semestre 2018 par rapport au 1er semestre 2017, lié à des opérations de maintenance, tandis que les ventes ont légèrement progressé sur la période à 341 kt.

Au 1er semestre 2018, ERAMET a poursuivi l'étude d'avant-projet détaillé de l'augmentation de capacité de production de la mine de Moanda en vue du développement du plateau d'Okouma en parallèle de celui de Bangombé actuellement exploité ; c'est un pilier majeur de la stratégie de croissance organique du Groupe. A court terme, une autre piste de croissance de la production est en cours d'étude, avec notamment un procédé alternatif de traitement d'une partie du minerai de Bangombé en vue d'une augmentation incrémentale de la production.

Activité sables minéralisés

Au 1er semestre 2018, TiZir (à 50%) affiche un chiffre d'affaires de 58 M€, en hausse de 33 % à période comparable (activité en phase de ramp-up en 2017). Le résultat opérationnel courant est multiplié par deux à 10 M€, le 1er semestre 2017 ayant été pénalisé par le redémarrage progressif du four de Tyssedal après l'incident survenu en août 2016.

Les conditions de marché des produits vendus par TiZir ont évolué favorablement au 1er semestre 2018 par rapport au 1er semestre 2017 : les prix du laitier de titane sont en hausse et le zircon connait une évolution très positive.

Au Sénégal, les volumes de concentrés de minéraux lourds produits se sont élevés à 374 kt au 1er semestre 2018 (+ 9 % par rapport au 1er semestre 2017). Les ventes externes d'ilménite ont été pénalisées en début d'année par les travaux sur la voie de chemin de fer aux alentours de Dakar, la situation étant actuellement normalisée.

En aval, à l'usine norvégienne de TiZir, un incident technique a provoqué l'arrêt du four de pré-réduction pendant 6 semaines en début d'année et a pesé sur la production de laitier de titane. Après un redémarrage qui s'est déroulé dans de bonnes conditions, les volumes de ventes se sont élevés à 80,8 kt, en progression de 38 % par rapport au 1er semestre 2017.

Branche Nickel : une performance en très nette amélioration, portée par la progression des cours du nickel, dans un contexte opérationnel difficile

Le chiffre d'affaires de la branche Nickel est en hausse de 17 %, tandis que le ROC s'améliore très nettement à - 22 M€ contre - 104 M€ sur le 1er semestre 2017 porté par la forte progression du cours du nickel sur la période. L'amélioration du ROC de la SLN est significative (+ 79 M€) sur le 1er semestre 2018.

La production mondiale d'acier inoxydable a progressé de 6,5 % au 1er semestre 2018 par rapport au 1er semestre 2017. Hors acier inoxydable, les secteurs des superalliages pour l'aéronautique et la galvanisation ont été bien orientés. La demande de nickel pour le marché des batteries commence à être perceptible, en progression d'environ 25 %, tirée par le véhicule électrique. Globalement, la demande de nickel primaire a progressé d'environ 9 %12 sur la période.

L'offre de nickel primaire est restée soutenue avec une production mondiale en hausse de 6,8 %12 au 1er semestre 2018 par rapport au 1er semestre 2017, avec une forte progression de la production de NPI en provenance d'Indonésie et de Chine.

Pour autant, la demande reste supérieure à l'offre et les stocks de nickel métal au LME et SHFE14 sont en forte baisse de 27 % sur le semestre (299 kt au 30 juin 2018 contre 411 kt à fin décembre 2017). Bien que ce niveau soit encore élevé, cette tendance a entrainé la progression du cours du nickel, également soutenu par l'affaiblissement du cours du dollar sur la période.

La moyenne semestrielle des cours du nickel au LME s'est ainsi établie à 13 871 USD/t (6,30 USD/lb), en progression de 42 % par rapport à la même période de 2017 (9 761 USD/t ou 4,43 USD/lb en moyenne) et de 26 % par rapport au 2ème semestre 2017 (11 052 USD/t ou 5,01 USD/lb en moyenne).

Au 1er semestre 2018, la production de ferronickel à la SLN en Nouvelle Calédonie est en léger retrait (- 2 % à 27 kt) par rapport à la période correspondante de 2017.

Le cash-cost s'est élevé à 5,04 USD/lb par rapport à 5,17 USD/lb au 1er semestre 2017 et 4,44 USD /lb au 2ème semestre 2017.

Outre l'effet saisonnier négatif traditionnel du 1er semestre qui a été amplifié cette année par des conditions climatiques encore plus défavorables, ces mauvaises performances opérationnelles s'expliquent également par un contexte syndical retardant la mise en place des changements d'organisation et une difficulté à renégocier le coût de l'énergie. L'objectif de 4,50 USD/lb15 pour l'année 2018 est maintenu, mais semble de plus en plus difficile à atteindre dans le contexte actuel.

Aux conditions économiques réelles (impact fuel et taux de change), le cash-cost s'élève à 5,95 USD/lb. Après prise en compte des investissements et des frais financiers, le break-even cost s'élève à 6,57 USD/lb.

Le ramp-up de l'usine de Sandouville poursuit sa lente progression, avec un taux de marche qui augmente graduellement et a atteint 40 % en juin.

Branche Alliages : sous-performance d'Aubert & Duval partiellement compensée par la progression d'Erasteel

Au 1er semestre 2018, la branche Alliages a connu un net recul de son chiffre d'affaires

(- 8 % par rapport au 1er semestre 2017) et une forte dégradation de son ROC qui s'élève à 10 M€ contre 32 M€ sur la même période en 2017, avec une évolution contrastée de ses activités.

Aubert & Duval, dont l'aéronautique représente plus des deux tiers du chiffre d'affaires, affiche des ventes en recul de 12 % par rapport au 1er semestre 2017 et un ROC de 6 M€, (dont 7 M€ de produits non récurrents de débouclage de couvertures) contre 32 M€ sur la même période.

Cette contreperformance s'explique par :

un environnement de marché défavorable : le secteur aéronautique a subi un ajustement de cadences de plusieurs programmes gros porteurs ; cela a pénalisé les ventes de pièces matricées pour les structures aéronautiques et les pièces destinées aux moteurs d'avion. Le secteur des turbines terrestres a également affiché un net recul traduisant la faiblesse des carnets de commande des grands acteurs de l'énergie ;

une moindre absorption des coûts fixes, facteur déterminant dans la performance de l'activité ;

Un effet de change négatif lié à l'évolution de la parité euro-dollar.

Des mesures immédiates ont été lancées pour ajuster la structure de coûts à la dégradation des conditions de marché : notamment réduction du nombre d'intérimaires, des frais généraux, et des frais directs usines.

En parallèle, une revue détaillée des options stratégiques est menée, devant permettre un retour à la profitabilité des activités.

Erasteel, pour sa part, a poursuivi sa progression et affiche un ROC de 4 M€ (contre un résultat à l'équilibre au 1er semestre 2017) portée par la croissance des volumes de ventes d'aciers rapides, un impact favorable du prix des matières et des gains de productivité.

Franchissements de seuils au capital d'ERAMET

Au cours du 1er semestre 2018, des déclarations de franchissement de seuil de détention à la hausse de 1 % du capital du Groupe ont été faites par BlackRock, Dimensional Fund Advisors LP, Norges Bank et Schroders Plc.

Perspectives

Les marchés du Groupe restent globalement bien orientés en ce début de deuxième semestre 2018, à l'exception de certains secteurs de la branche Alliages, et les fondamentaux d'ERAMET restent solides. Dans un contexte de tensions et d'incertitudes dans les relations commerciales internationales, renforçant la volatilité des marchés des matières premières, la visibilité reste toutefois limitée.

Les équipes d'ERAMET sont mobilisées pour délivrer les objectifs fixés.

Présentation des résultats semestriels 2018

Une retransmission en direct sur Internet de la présentation des résultats semestriels 2018 aura lieu le mercredi 25 juillet 2018 à 10h30 (heure de Paris), sur le site www.eramet.com. Les documents de présentation seront disponibles pour la retransmission.

Calendrier

25.10.2018 : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018

20.02.2019 : Publication des résultats annuels 2018

25.04.2019 : Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019

